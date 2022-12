Se trata de la primera elección en la que una nucleación política utilizará el padrón nacional, que habilita a no afiliados a elegir.

Si figuro en el padrón de la Concertación, ¿puedo votar por sus candidatos a presidente y también por las autoridades de mi partido?

Sí y no. Los únicos que pueden votar por las precandidaturas presidenciales concertadas y por miembros del directorio de sus movimientos en las elecciones internas simultáneas son los afiliados a los partidos: PLRA, Patria Querida, PRF, Frente Amplio y PDC, quienes realizan sus elecciones en conjunto en los locales de la Concertación. En el caso de afiliados a otras nucleaciones políticas, esta práctica sería doble votación, que está tipificada como delito electoral.

Aunque parece inocente, es una de las consultas recurrentes que persisten aún a días de las elecciones internas simultáneas.

Elecciones Intenertas - Rumbo al 2023

Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, y José Rafael Rojas, presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Concertación, explicaron una vez más la mecánica y las implicancias, de darse, en la confusión, votos dobles en el día de las elecciones.

El 18 de diciembre el elector debe decidir dónde ejercer su derecho a voto, si quiere participar de la Concertación, deberá entender que de estar afiliado a cualquier otra nucleación que no conforme esta alianza, no podrá concurrir a los comicios de su partido. En eso, Brizuela y Rojas son enfáticos. Ambos referentes recuerdan que la ley electoral prohíbe el doble voto.

Para Rafael Rojas, el peligro de incurrir en un delito electoral no está ligado a la aparición de la Concertación, sino a la falta de depuración de los padrones partidarios. “Cuando se crea el voto simultáneo, la idea era evitar el doble o triple voto. En realidad, la ley prohíbe la doble o triple afiliación, y en ese sentido tenemos que reconocer que la Justicia Electoral está en falta.

Porque la última afiliación es la que debería valer, cuando se presenta en el proceso electoral, los padrones para certificación de la Justicia Electoral, ahí se tendría que hacer el control general, pero de hecho, hoy hay gente que figura en dos o tres o cuatro padrones sin necesidad de que la Concertación haya aparecido” explica José Rafael Rojas, de la Concertación.

Por su parte, Sebastián Brizuela subraya que una de las preocupaciones desde la ANR es la “práctica de la carga de votos” de una institución, que remarca no es solo de su partido.

Este sistema podría poner en una encrucijada a los electores que pueden aparecer como votantes en la ANR y en la Concertación, habiendo asistido efectivamente solo a uno de los comicios. Situación que, destaca Brizuela, deja sin recursos legales para una demostración de inocencia efectiva. “Los únicos que tienen la posibilidad de ser señalados con el dedo acusador de cometer un delito electoral son los colorados".

Puede leer: A días de internas, TSJE realiza último simulacro de elecciones

¿Por qué? Porque sin su consentimiento, fueron habilitados en un segundo padrón que es el padrón de la Concertación. Y por qué digo esto, y porque su nombre, sea que ocurra, no digo que no vaya a ocurrir o, sea que no ocurra, puede aparecer como que votó en el padrón de la Concertación habiendo votado en las internas del Partido Colorado”, afirma Brizuela.

En este punto, el presidente del TEP recomienda que se haga una constancia. “Una recomendación que eventualmente yo había dado es bueno que aquel afiliado que quiera tener la certeza y que ante la posibilidad de que su nombre figure o que sea mal utilizado que vote en las internas de la ANR e inmediatamente haga algún tipo de declaración, ya sea en la comisaría o ante algún escribano de que él votó solamente en las internas y que hace esa declaración a todos los efectos de no caer en algún problema electoral. Pero imagínense el costo y el desgaste de tiempo que implica eso para el afiliado colorado”, puntualiza.

Lo que tenés que saber antes del 18

Los locales de votación estarán habilitados de 7:00 hasta las 17:00. Unas 43 nucleaciones políticas escogerán candidato a presidente, vicepresidente, senadores, diputados, además de gobernadores y junta departamental, con miras a las elecciones generales del 30 de abril de 2023.

Para el día D, están habilitadas para votar unas 4.832.186 personas, según datos del Tribunal Superior de la Justicia Electoral.

Para la jornada de sufragio están en disputa candidaturas a presidente de la República y vicepresidente de la República. Unos 45 senadores titulares y 30 senadores suplentes; 80 diputados titulares y 80 suplentes. También 17 gobernadores, y 257 miembros titulares y la misma cantidad de suplentes para juntas departamentales.

Quiénes votan el próximo domingo

Todas las personas de 18 años en adelante afiliadas a los 43 movimientos y partidos nacionales y regionales, que van a contienda. En el caso de la Concertación, todas las personas afiliadas o no, es decir, todas las inscriptas en el padrón nacional.

Los números de la ANR

La Asociación Nacional Republicana habilitará un total de 7.072 mesas que cuentan con 370 electores cada una. Las mismas estarán distribuidas en unos 497 locales. Entre los puestos de votación se encuentran 14 en Argentina, 5 en Estados Unidos y 3 en España.

Elecciones TEP-ANR.jpg

Los colorados oficializaron un total de 73.204 candidaturas, para cargos nacionales y comisiones de seccionales en el país y en el extranjero. Los colorados se postulan para representar a su partido en 768 candidaturas para lo que se inscribieron 3.277 precandidatos. Mientras que para puestos internos cuentan con 23.705 puestos en los que compiten unos 69.927 candidatos.

Los números de la Concertación

Están habilitados unos 4.832.186 electores. Esta cifra se subdivide en 3.250.000 no afiliados y afiliados a otros movimientos que no compartan el acto eleccionario en sus locales. Y se desprenden 1.548.023 afiliados al PLRA y entre 20.000 y 30.000 simpatizantes de los demás movimientos integrantes.

Elecciones TEI-CONC.jpg

Para el sufragio se cuentan con 4.370 mesas y la cantidad de votantes difiere según departamentos y precandidaturas concertadas. En 9 departamentos se contarán con 3.000 votantes por mesa y en 8, unos 2.500.

Simuladores de votos online

El Tribunal Superior de la Justicia Electoral habilitó en su página web un simulador de votos, en el https://simuladorinternas.tsje.gov.py/ se puede escoger el departamento, distrito que te corresponde para votar y nucleación política. Con esos datos se despliegan las pantallas que son las mismas que se encontrarán en la máquina de votación con lo que el sistema guía al usuario paso a paso.

Además, la Concertación cuenta con la web https://concertacionpy.web.app/inicio y la app descargable a través de Play Store y App Store, para Android e IOS, respectivamente, que permite que con el número de cédula se conozca el lugar de votación, número de mesa y de orden, según sean afiliados a algún movimiento que integre la Concertación o no se pertenezca a ningún partido.

También la ANR tiene su sustento web con la misma mecánica, ingresando a https://www.anr.org.py/consulta-padron/

Transmisión de votos preliminares

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se encargará de la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP). Según estimaciones, unas dos horas luego del cierre de las votaciones se podrán conocer estimaciones de cargos principales de presidentes y vicepresidentes, y en el caso de estructuras internas también sus autoridades principales. Dejando para los conteos finales las candidaturas a senadores, diputados, gobernadores y junta departamental.

Y por último, el domingo queda prohibido el consumo y venta de alcohol.