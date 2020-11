“Conociendo la dinámica que hay en la violencia, de cómo el hombre siempre justifica sus actos violentos poniendo la culpa al otro, a la otra, en este caso, cualquier excusa que él tenga para ejercer violencia, él la va a utilizar y entonces no me cabe duda que el encierro pudo haber sido un caldo de cultivo”, mencionó.

La sicóloga señaló que se pretende “justificar la agresión por la pérdida de un trabajo o un estrés económico que pudiera estar pasando, entonces estos son, no las causas, factores detonantes de la violencia”, apuntó.

Agregó: “No olvidemos que las causas de la violencia contra la mujer siempre son el machismo, el sexismo y por supuesto la sociedad patriarcal que le concede al hombre todos los privilegios y todo el poder y a las mujeres nos deja en una postura de sumisión y de vulnerabilidad en relación a ese poder que ejerce el varón”.

La profesional recordó que a diferencia de los hombres, los pocos privilegios que las mujeres fueron adquiriendo a lo largo de los años fueron producto de la lucha histórica de las feministas, como lo son el derecho al voto, a poder estudiar, trabajar y a tener libertad y autonomía sobre sus vidas.

“Poder elegir qué querer hacer es un derecho adquirido que no existe dentro de una relación violenta, cuando el hombre es machista y ejerce el poder y el dominio, esta libertad ella no tiene. Es como si ella nunca adquiriera la adultez, como que siempre tiene que estar pidiendo permiso para salir o hacer algo y que muchas veces no les es concedido”, lamentó.

25 N, la larga lucha por los derechos pendientes

Pese a los derechos conquistados, aún hay mucha deuda pendiente, señala la especialista. Al respecto, dijo que una de ellas es la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas del ámbito doméstico.

“El deber del cuidado y la distribución de las tareas en el ámbito doméstico siempre termina recayendo sobre la mujer mayoritariamente, aunque hay excepciones. Siempre recae sobre la mujer el cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, el cuidado del esposo. Los dos llegan de su jornada laboral, pero el hombre sale para su partido de fútbol o se sienta a ver televisión y todo recae sobre ella: los chicos, la comida y todo lo demás”, manifestó.

En el ámbito laboral indicó que la mujer sigue percibiendo un menor salario y existe una brecha salarial importante. Los derechos políticos también están en deuda. Al respecto, Ostertag resaltó la ley de paridad que nunca pudo prosperar.

También los derechos judiciales están en deuda. La sicóloga dijo que últimamente se dan muchos casos donde ante la desprotección, las mujeres publican los casos de agresiones físicas y verbales en las redes sociales como un pedido de auxilio ante un sistema judicial que no ofrece las mínimas condiciones para salvaguardar sus vidas.

“En lo que a la violencia de la mujer se refiere, la Justicia también tiene una deuda enorme. Los actores judiciales muchas veces no les creen a las mujeres, sobre todo cuando no hay golpes físicos, a veces no hay marcas, entonces no se consideran tan graves. La violencia sicológica, económica o sexual que ellos ejercen dentro de la relación, que muchas veces no dejan marcas, pero sí son muy frecuentes”, explicó.

Continúa: “Cuando no se da importancia, cuando la Justicia no se expide, la demora o el descrédito terminan en feminicidio, justamente por esta lentitud. Hay mucho machismo dentro del Poder Judicial”.

Reivindicó la lucha de las mujeres que cada 25 de noviembre salen a la calles a ser la voz de muchas mujeres que fueron asesinadas o que siguen siendo víctimas de violencia. “Esta es la manera que seguimos porque la violencia sigue tan fuerte hoy como ayer y hace cientos de años”, reflexionó.

Mujeres se movilizan en todo el país

Para este miércoles varias organizaciones feministas saldrán a las calles para reivindicar sus derechos.

La articulación Mujeres Libres de Violencia realizó una acción frente a la Comandancia Central de la Policía Nacional y en horas de la tarde, a las 18.00, se sumará al acto central convocado por la Articulación de Mujeres del Paraguay en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia.

En Liberación se prevén visitas a tres radios comunitarias para hablar sobre prevención de la violencia y el rol del Estado, por parte de integrantes del Comité de Mujeres Santa Clara de Liberación, la Federación de Mujeres del Paraguay (FMP) y Mujeres Libres de Violencia.

En Naranjito, distrito de General Resquín, se hizo una charla sobre prevención de la violencia y lecturas de comunicados en la radio Ñane Mba’e 95.9 FM de San Pedro.

También se tendrán actividades en el Departamento de Itapúa, en Encarnación, a las 8.00 se invita a la inauguración del Mural de Avenida Japón casi Pedro Juan Caballero. A las 10.00 se inauguró otro mural en el barrio de una de las víctimas del feminicidio de Encarnación.

Asimismo, se prevé una sentata en la Pérgola de la Costanera San José con presentaciones artísticas y estreno del video Vivir sin miedo de Lara Chamorro.

En el Departamento de Paraguarí también se tendrán programas radiales y taller informativo de prevención de la violencia y concienciación entre compañeras.

En el asentamiento San Jorge, en la ciudad de Villa Hayes, se realizó un encuentro entre mujeres para abordar temas sobre la prevención de la violencia hacia la mujer.

Igualmente, el Departamento de Alto Paraná prepara una caravana que saldrá desde la Plaza de la Paz hasta el Anfiteatro del Lago, en Ciudad del Este, para las 17.00.