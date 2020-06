Lea más: Detienen a delegado policial brasileño en Ponta Porã

La operación Omertá, en su fase 3, incluye a Jamil, apodado Fuad, por involucrarse con una milicia armada especializada en ejecuciones, que tuvo lugar en Campo Grande bajo el liderazgo de Jamil Name, de 81 años, quien mantenía relaciones muy cercanas con el capo de la frontera y se encuentra preso desde el año pasado. Fuad es padrino de Jamilson Name, hijo de Jamil Name.

La operación Omertá comenzó hace nueve meses e incluye la muerte del sargento Martins Figueiredo, quien fue ejecutado en Campo Grande en junio del año 2018, tras estar supuestamente involucrado en la desaparición de Daniel Alvares Georges, hijo del padrino de la frontera Fuada Jamil. Daniel fue reportado muerto en 2019.

El allanamiento se realizó por aire y tierra en la mansión de Jamil, pero no se logró dar con el hombre, quien ya tuvo dos condenas por diferentes hechos como delitos de narcotráfico, asociación por delitos, y lavado de dinero, pero logró zafar de ambas, tras la revocación de una condena de 22 años y la prescripción de la otra de 10 años.

En el año 2005 se lo había intentado detener, pero también había huido, luego de que un informante de las fuerzas de seguridad filtrara la operación en su contra.

Los hechos investigados en esta ocasión apuntan a crímenes, tráfico de armas y hasta corrupción por parte de agentes de seguridad pública, incluidos la policía civil y la policía federal. Así también, hay al menos 16 órdenes de arresto.

Otra figura conocida en el caso es la del ex presidente de la Asamblea Legislativa y actual asesor del Tribunal de Cuentas, Jerson Domingos, quien fue arrestado en una granja en el municipio de Río Negro.

De la misma manera, el delegado de la Policía Civil, Mário Shiro Obara, fue arrestado en la fecha, por supuestamente encubrir al grupo criminal en vez de investigar los crímenes, ya que previamente había sido asignado al Departamento de Homicidio.

Otro agente de seguridad atacado por la acción es el sargento de la Policía Militar Rogério Phelippe, que era el conductor del diputado de estado Jamilson Name, hijo de Jamil.

Jamil reconoció públicamente que era amigo del ex dictador Alfredo Stroessner y que conoce al ex presidente de la República Horacio Cartes, incluso hizo negocios con el Banco Amambay.

También se lo mencionó como enemigo del fallecido empresario de frontera Jorge Rafaat, quien fue acribillado por personas armadas.