Efraín Alegre propone a Ronald Acevedo como ministro del Interior

“Nadie combatió y sufrió a la mafia como el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, y su familia. Por eso conversamos (sobre) las acciones para que, a partir del 2023, el Ministerio del Interior, con él, pueda ser el verdadero comando que necesitamos en la lucha. Juntos construiremos un Paraguay sin mafias”, tuiteó Efraín.

En conversación con Monumental 1080 AM, Ronald Acevedo reconoció que hablaron sobre el tema y dijo estar sorprendido por la publicación de Efraín Alegre. “No pensé que iba a publicar, conversamos sobre eso”, afirmó.

“Él (Efraín) siempre me consulta sobre lo que se vive en Amambay. Ayer estuvimos hablando y me dijo que si llegara él a la presidencia le gustaría contar con mi experiencia. Yo solo me reí y le manifesté que ojalá podamos ser útiles al país desde donde fuere”, expresó.

Sobre su interés en ocupar un cargo político dentro de un eventual gobierno de oposición, Acevedo aseguró que él está como para servir al país desde donde le toque.

“Tenemos que cambiar lo que estamos viviendo. Estoy viviendo en carne propia el sufrimiento por la falta de políticas de seguridad. He aprendido bastante y si se me da la oportunidad voy a buscar cómo cambiar e incluso buscar ayuda en el exterior”, dijo.

Con relación a sus constantes críticas hacia la Policía Nacional y el impacto que esto pueda tener ante su eventual nominación en Interior, el actual gobernador de Amambay sostuvo que “no hace falta generar un terremoto”.

“Creo que se puede cambiar esto con voluntad política, como ocurrió en otros países, adoptando una reforma del Estado. Lo importante es iniciar ese proceso y tener mente positiva. Estamos desorganizados y sin rumbo”, refirió.

Con relación a la detención de Ronny Ayala Benítez, señaló que este es un importante avance en la investigación del crimen de su hermano, José Carlos Acevedo, ex intendente de Pedro Juan Caballero.

“Creo que estamos por buen camino y ojalá se pueda comprobar todo”, refirió.