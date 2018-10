Eddie Jara afirma que dejó patrimonios positivos a Petropar

El ex titular de Petropar, Eddie Jara Rojas, se defendió de la denuncia sobre presunto desfalco.

El caso correspondería a los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y daño patrimonial en torno a un contrato de compra de gasoil Tipo A y otra de no facturación de gas licuado a una operadora.

Al respecto, el ex titular de la estatal, Eddie Jara Rojas, dijo contar con todas la documentaciones que avalan su inocencia y prueban que, por el contrario, dejó números positivos en la caja de Petropar.

“Cuando llegué, en julio del 2016, Petropar era una empresa que se estaba recuperando. Tres años antes era una empresa con USD 145 millones de patrimonio negativo. Después de 15 años, pasamos de números rojos a negros y dejamos un pequeño patrimonio positivo”, sostuvo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Según Jara, en julio de este año, firmó un balance que reflejaba unos USD 70 millones en patrimonio positivo y USD 200 millones en caja. Recordó que, cuando asumió, se tenían 34 estaciones y en su administración se llegó a las 190.

Con relación a lo que cita la denuncia sobre un contrato de compra de gasoil Tipo A a un costo mayor, sostuvo que la firma de la orden de compra se había realizado meses antes de la fijación de los nuevos precios por parte del proveedor, la empresa Glencore Internaticional AG.

“La orden de compra se firmó el 29 de noviembre y los nuevos precios se dieron a conocer en diciembre. Para nosotros era imposible saber que los precios iban a variar. Cuando veo la situación en diciembre, veo la posibilidad de suspender la última partida y la empresa proveedora nos explicó que nos exponemos a una demanda”, detalló.

La denuncia cita que el contrato establecía un premio adjudicado de 4,718 centavos por galón (cpg) y un plazo de vigencia hasta el 22 de diciembre.

El 23 de diciembre, Petropar firma un nuevo contrato con Glencore con un premio de 0,71 centavos por galón (cpg), pero había un saldo del contrato anterior de 25.878,433 metros cúbicos con el costo mayor de premio que fue admitido igual, pese a que no había urgencia por desabastecimiento.

Asimismo, el ex presidente calificó de absurda la segunda denuncia planteada sobre la presunta no facturación de gas licuado a una operador, ya que a su salida no tuvo conocimiento del caso.

Indicó que, aparentemente, hubo un error financiero y se le habría emitido el ticket de carga, pero no se facturó. Consideró que, en ese caso en particular, correspondería castigar a los responsables operativos: planta, área comercial, área financiera y auditoría.

"Me gustaría saber qué análisis se hicieron, acá hay cosas muy raras. Ese cliente en particular vende otros cuatro productos y el gas corresponde solo al 8% del 100% de lo que vende", manifestó.

Jara Rojas dijo, además, estar abierto a cualquier investigación, ya que cuenta con respaldo documental.

Mario Abdo ordena auditar

El presidente de la República, Mario Abdo, anunció este lunes que creará una comisión interinstitucional para hacer una auditoría interna de Petropar durante su gestión y la de Horacio Cartes.

Informó que pidió al concejal de Asunción Carlos Arregui que “lidere la auditoría”. El edil forma parte del Partido Democrático Progresista (PDP) y es ex fiscal de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.