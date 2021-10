Docentes movilizados aguardan respuesta favorable sobre el reajuste salarial del 16%

Una gran cantidad de maestros de las organizaciones sindicales como la UNE-SN, FEP, OTEP-Auténtica, OTEP-SN, MAS-SN, Adofep, ADP, FECI, Sifemec, Sinadi y APE-SN se concentraron en la Plaza Uruguaya de Asunción para luego marchar hasta el Ministerio de Hacienda.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó a NPY que hay un acatamiento importante de los educadores a nivel país sobre el paro de actividades.

En Asunción, los educadores marcharán hasta las sedes del Ministerio de Hacienda y de Educación. Los maestros del interior del país también están atentos y no se descartan bloqueos de rutas, explicó Piris.

“Nosotros somos respetuosos del libre tránsito y no queremos que un tercero sea perjudicado, pero si no tenemos respuestas al mediodía o a la tarde no se descarta eso ( los bloqueos de ruta)”, puntualizó.

“Vamos a exigirle al ministro (de Hacienda) que nos reciba y nos quedaremos hasta que nos reciba. Ojalá que tengamos una respuesta favorable y el lunes estemos en las aulas nuevamente”, expresó el educador.

Además, afirmó que “no ven impedimentos legales ni económicos para que se cumpla con el sector docente”.

En ese sentido, dijo que quieren respuestas al mediodía o durante la tarde. Advirtió que de no tener una solución van a seguir presionando y aseveró que “se va a registrar una semana muy pesada”.

A todos sus colegas pidió "aguantar un poco más y permanecer firmes" hasta tener una conversación con la gente del Ministerio de Hacienda y advirtió que si no son recibidos "van a cerrar Hacienda", informó el periodista de Última Hora René Ramos.

La movilización se da debido a que Hacienda no autoriza el aumento salarial del 16% previsto para que se ejecute la tercera etapa del salario básico profesional docente, previsto en la Ley de Presupuesto vigente, como también para que se evite condicionar nuevamente el aumento salarial para el siguiente año.

Hacienda alega que al recortarse fondos que provienen de las binacionales, no podrá cumplir el 100% de lo reclamado. Para cumplir con el 16% en estos tres meses siguientes se requieren USD 30 millones.