Docentes de la Otep-SN piden impresoras para no perder el año lectivo

“Las clases virtuales dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencias ( MEC ) son difíciles de aplicar en nuestro distrito por diferentes razones, ya sea por falta de cobertura de internet, porque la mayoría de los padres y estudiantes no cuentan con celulares de alta y media gama, o porque las clases virtuales no son gratis, por tanto, el problema de saldo en este tiempo de crisis hace imposible aplicar este sistema” refiere el escrito.

“Para salvar esta situación, los docentes nos vemos obligados a hacer fotocopias y entregar casa por casa aplicando el protocolo de bioseguridad para que nuestros estudiantes no pierdan el año escolar. Debido a esta situación, solicitamos a la Municipalidad proveer de fotocopiadoras e impresoras a las instituciones educativas del distrito y así juntos podamos llevar adelante la educación en tiempo de pandemia” agrega el documento.

La docente Juana Larrea dijo que el sistema por plataforma virtual no funciona. “Ya hemos intentado enviando los trabajos, pero no hay retorno, porque la mayoría no tienen Whatsapp y si tienen es de su tío o hermano y es muy difícil trabajar así” explicó, al tiempo de señalar que la única forma es haciéndoles llegar los trabajos a través de fotocopias.

Al respecto, el intendente municipal de Yasy Cañy, Blásido Villalba, informó que su administración está solicitando autorización al MEC para utilizar los recursos de educación por vía de la excepción, con el fin de adquirir las maquinas fotocopiadoras e impresoras y entregar a las diferentes instituciones educativas del distrito.

Aunque no se definió aún la cantidad de máquinas a ser adquiridas, Villalba indicó que serían unas 30 en total, de acuerdo con el cálculo previo que se realizó.

De acuerdo con la Otep-SN, de las 79 instituciones educativas que funcionan en el distrito de Yasy Cañy, solo entre el 8 y 10% cuenta con fotocopiadoras.

Las clases fueron suspendidas finalmente por el resto del año por la pandemia del coronavirus (Covid-19), por lo que se optó por las clases virtuales.