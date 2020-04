MEC contradice a Petta y niega que se condicione entrega de alimentos a niños por tareas

MEC desmiente comunicados, pero no declaraciones del ministro Eduardo Petta.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desmintió en la tarde de este lunes que algunas instituciones educativas nieguen los kits de alimentos a niños que no realicen la tarea. Sin embargo, horas antes el titular de la cartera educativa, Eduardo Petta, efectivamente dijo que los niños que no entreguen sus tareas hechas, no recibirán los alimentos.