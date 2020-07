Disponen medidas alternativas a la prisión para Mario Ferreiro

Mario Ferreiro no irá a la cárcel en el proceso que investiga su gestión como intendente.

La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo también dispuso medidas alternativas para la ex diputada Rocío Casco y los ex funcionarios de la Municipalidad Aureliano Servín y Víctor Ocampo, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Tanto Mario Ferreiro como los demás procesados tienen prohibición de salida del país, de cambiar de domicilio sin comunicar al Juzgado, obligación de mantener su número de teléfono y en el caso del ex intendente de Asunción, le impuso una caución real de un inmueble por G. 100 millones.

La jueza no dispuso la comparecencia obligatoria, atendiendo a las medidas sanitarias por el coronavirus.

Ferreiro es investigado tras la denuncia de una supuesta caja de recaudación paralela que fue realizada por el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares, líder del partido político PMAS.

En el marco de la causa, se dieron a conocer audios que implican a Ferreiro, a Soares, a la ex diputada Rocío Casco, al ex funcionario de la Municipalidad Aureliano Servín, y a Alfredo Guachiré, ex director de la SEN, entre otros.

El ex jefe comunal denunció que Soares planeó un “operativo masacre” contra su figura para derrocarlo políticamente.

Tal afirmación supuestamente se pudo constatar a través de unos audios donde se escucha aparentemente la voz de Soares anticipando toda la crisis en la Municipalidad de Asunción.

Ante una inminente intervención de su gestión como intendente de Asunción, Mario Ferreiro presentó su renuncia al cargo.