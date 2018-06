“Ahora algunos senadores dicen que cargamos al país con una deuda. En realidad, como país no tuvimos deuda con la construcción de las centrales binacionales, ni tampoco vamos a tener deuda como país. Cuando se dice que el Senado cargó con una deuda ilegítima; a mí me gustaría que revisen nuestras cuentas en el Banco Central del Paraguay porque sobre este tema no aparece un dólar”, argumentó Ángel María Recalde a Monumental 1080 AM.