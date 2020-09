Diputados rechaza quitarle sus fueros a Éver Noguera

El diputado colorado Éver Noguera pidió al pleno de Diputados que se rechace su pedido de desafuero. El legislador está imputado en el caso caratulado Rodolfo Friedmann y otros sobre lavado de dinero y otros.

Noguera aseguró a sus colegas que él no tiene relación alguna con el caso denunciado. “Nada me involucra y me sorprende que el Ministerio Público me haya incluido en el caso", dijo el legislador colorado.

El diputado oficialista criticó a la Justicia debido a que “antes de quedar firme la imputación ya se pidió su desafuero”.

El propio legislador pidió al pleno el rechazo al pedido de desafuero, pero aseguró que quiere someterse a la Justicia, pero esto no será posible mientras cuente con blindaje.

“Necesito la garantía Constitucional que tiene un ciudadano electo para someterme a la Justicia y tengo la voluntad de hacerlo. Solicito el rechazo de este pedido", expresó.

El pedido de desafuero fue puesto a consideración del pleno y la mayoría de los diputados decidió votar por el rechazo. De esta manera, la solicitud queda archivada.

De acuerdo con el acta de imputación, el diputado de la línea oficialista pertenecería a una presunta rosca de otros cuatro imputados, además del senador Rodolfo Friedmann, que se beneficiaba con licitaciones de la Gobernación de Guairá en el periodo 2013-2018, en lo que respecta a almuerzo escolar.