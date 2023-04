La diputada Kattya González pidió una modificación del proyecto para incluir el nombre del nuevo viceministro de Transporte, Óscar Stark, ya que se buscaba la interpelación del ex viceministro Víctor Sánchez, quien fue destituido el lunes por el escándalo de los pasajes fantasmas y la regulada de buses.

“Solicito el acompañamiento, porque la figura de la interpelación es la posibilidad que tenemos de realizar el escrutinio público hacia la gestión de una institución que hoy está cuestionada. No puede ser que un grupo de jóvenes de la sociedad civil tengan que estar supliendo la negligencia criminal del Viceministerio del Transporte. Tenemos que saber por qué no funciona el billetaje electrónico”, remarcó.

La legisladora pidió que se apruebe el pliego de bases para correr traslado al viceministro, sobre qué se hizo con el subsidio del transporte público, que representan G. 806.000 millones.

El colorado Justo Zacarías Irún dijo que no corresponde interpelarle a alguien que acaba de asumir y que en todo caso se le debe pedir informes, pero que de igual manera iban a apoyar.

El diputado colorado Hugo Ramírez pidió tiempo para el nuevo viceministro para que pueda plantear soluciones concretas, las cuales cree que pasan por aplicar sanciones a los empresarios, sacándoles el subsidio, la licencia y eliminando su itinerario.

También dijo que se debe aprobar un horario escalonado para agilizar el tránsito y ver la posibilidad de que Itaipú pueda destinar USD 100 millones para la compra de buses eléctricos.

No obstante, la diputada González insistió en no seguir cajoneando el pedido, ya que hace tiempo vienen solicitando informes al Viceministerio sin tener respuestas y que en todo caso el nuevo viceministro se presente a decir que no sabe las respuestas.

“Hay que cerrar ese Viceministerio de mierda que recibe y valida los datos, convirtiéndose en simplemente en un pasapapeles y a esos ustedes les van a proteger, no hay que derivar a Comisión, eso no dice la Constitución. El Estado paraguayo debe responder al pueblo paraguayo y Óscar Stark tiene que venir a decir cómo recibió el Viceministerio”, expresó González.

Finalmente, el pedido de interpelación al nuevo viceministro fue aprobado y se le correrán las preguntas sobre el billetaje electrónico y los subsidios pagados a los transportistas.