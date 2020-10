Lea más: INAT resalta que la Ley Anita permitió realizar trasplantes de órganos durante la pandemia

“La capacidad de multiplicación es impresionante. En este sentido, en Paraguay, hay varios programas para la sociedad, en el que la aparición de un donante cadavérico puede beneficiar a 20 personas”, remarcó Melgarejo.

Sobre la cantidad de trasplantes llevados adelante este año, detalló que se realizaron 31 de córnea, cuatro de corazón, tres de riñón y 12 de médula ósea. Mientras que en los últimos años ya se realizaron 1.154 trasplantes de córnea, 45 trasplantes de corazón, 613 trasplantes de riñón, 190 trasplantes de médula ósea y 14 trasplantes de hígado.

Por otro lado, explicó que las modificaciones hechas en 2018 a la Ley 1246/98 de trasplante de órganos y tejidos anatómicos humanos, a través de la Ley Anita, fortalecieron los programas con financiación, recursos humanos y la ampliación de la cobertura en medicamentos, mediante el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Esa normativa habilita a toda persona mayor de 18 años a ser donante, salvo expresa oposición antes de su fallecimiento.

“Llegado el momento, ya no se hace un pedido directo a la familia. Si no que existe un documento donde se haya dejado por escrito el rechazo a la donación, de lo contrario se presume que es un donante. En el caso de que los familiares manifiesten que la persona se oponía, no se realiza la extracción”, contó.

Desde el INAT señalaron que el país cuenta con varios programas de trasplantes en el sistema de Salud Pública, que son desarrollados a través del instituto, como el renal, cardíaco, hígado, córneas, huesos, membrana amniótica y médula ósea.

Asimismo, indicaron que para las intervenciones se utilizan las estructuras hospitalarias públicas habilitadas para dicho fin, registrándose en la lista de espera al menos 66 personas, entre las cuales están también los pacientes que aguardan por tejidos, en tanto que unos 124 necesitan córneas.

¿Quiénes pueden ser donantes?

En Paraguay solo se permite la donación de riñones en el caso de los donantes vivos, en caso de personas emparentadas hasta el cuarto grado de consanguinidad, mientras que no está permitida la donación a otras personas fuera del núcleo familiar.

De igual manera, un donante cadavérico ideal es una persona menor de 50 años, sin ninguna enfermedad de base y que haya sufrido una lesión severa a nivel cerebral que le provocara la muerte, además de los estudios físicos, químicos y de compatibilidad para saber si el órgano asignado al enfermo en lista de espera tendrá una funcionalidad.

Los pacientes fallecidos por Covid-19 son descartados como posibles donantes, por la posibilidad de generar consecuencias en los receptores.

Sobre el temor a donar, aclaró que se da por razones culturales o religiosas y que se está trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la inserción en la enseñanza del proceso de donación y trasplante para ser socializado.

Finalmente, el titular del INAT expresó la importancia de registrarse como donador, ya que nadie sabe el momento de su muerte y que lo ideal sería que quede bien establecida su voluntad y por sobre todo que la misma sea respetada.