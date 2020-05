Denuncian que camiones con contrabando siguen entrando desde el Brasil

Lea más: Denuncian que de nuevo está en auge contrabando masivo

“Es evidente que en esta lucha no se puede bajar los brazos, por más que se tenga un pequeño resultado. Las mercaderías brasileñas están al tope en el Mercado de Abasto, como muslo de pollo, azúcar, huevos. La prueba es palpable”, afirmó el asesor jurídico de la UIP, Édgar Cuevas, a la redacción regional de Última Hora.

Asimismo, sostuvo que son cuatro las instituciones que controlan el contrabando en la zona fronteriza, por lo que no se explica cómo de igual manera ingresa.

“Creemos que esto es parecido a la historia de los tres monos, uno no ve, otro no escucha y otro no habla. Ni siquiera quiero acusarle a nadie. Las mercaderías están así tal cual, tenemos tres instituciones que controlan, hasta cuatro podemos decir. Pero si estamos trabajando en equipo, todos somos responsables”, afirmó Cuevas.

En ese sentido, contó que las instituciones encargadas del control son el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y por último los militares de la Prefectura Naval del Este, quienes realizan un control tipo riguroso en la zona primaria aduanera del Puente de la Amistad.

Los funcionarios aduaneros realizaron tres grandes incautaciones de productos de contrabando, que pretendían ser ingresados en camiones de gran porte por el Puente de la Amistad y por la localidad de Puerto Indio. Sin embargo, igual se llega a filtrar de los controles, atendiendo a la denuncia realizada por el asesor de la UIP.

Supuesta dilación

Cuevas señaló que los mismos contrabandistas que habían sido capturados en tránsito en las rutas del país son los que siguen operando actualmente. Los sumarios en la DNA no terminan en dos años y la Fiscalía no interviene si la Aduanas no declara que es contrabando, siempre según su versión. “Asuntos Legales de Aduanas es inoperante u opera en contubernio”, señaló.

En las últimas reuniones se acordó que la DNA debía fiscalizar todos los vehículos que ingresan al país, incluyendo los que son declarados en lastres o vacíos, luego de entregar granos en el Brasil.

“Deberían hacer canal rojo a todos los que vengan del Brasil. Evidentemente no se hace el control con la calidad esperada”, agregó.

Las matrículas de los vehículos y otras características son entregadas a la Policía Nacional de la División contra Hechos Punibles Económicos de la oficina regional y los investigadores aduaneros, pero aún así no son interceptadas en el trayecto.

“Es una situación especial, Delitos Económicos y fiscales conocen quién es quién, qué transportadora opera, qué despachante trae mercaderías mitad en negro y en blanco. Las empresas dónde van a parar. No hay ninguna cuestión que sea muy complicada trabajarla, se hace en pleno”, remarcó.