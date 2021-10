Criminólogo sostiene que situación se agrava cuando el cuerpo de la mujer se convierte en trofeo

El doctor en Criminología, Juan Martens , expresó a Telefuturo que aún no se vio todo lo relacionado al narcotráfico y eso es lo preocupante, tras los últimos hechos registrados en la zona fronteriza, como el cuádruple asesinato.

“Cuando el cuerpo empieza a tomar el simbolismo de la venganza y cuando territorios corporales, cuerpos de la mujer se convierten en trofeos, esto va agravando las situaciones y empiezan cada vez más las ejecuciones simbólicas, en donde la cabeza aparece colgada en una parte, la mano en otra parte”, manifestó.

Asimismo, indicó que los casos estudiados en México señalan que cuando las pasiones están involucradas se dan los asesinatos más violentos, en donde precisamente se busca llamar la atención de la forma en que se mata y cómo se dispone del cuerpo.

“Lo que llama la atención es hasta qué punto, en ciertos grupos de la sociedad, el machismo exacerbado se manifiesta de manera tan cruel, en donde la estética de la mujer está definida, pero la mujer es considerada un trofeo y propiedad, entonces quien se mete con mi propiedad se está metiendo conmigo y debe sufrir las consecuencias, más cuando el narco se convierte en modelo a seguir”, remarcó.

De igual manera, Martens hizo una reflexión sobre el modelo subversivo al tener a narcos como modelos de progreso.

“Progresar a través del medio institucional ya no importa, sino que tenés un modelo y un problema cultural grave, porque el modelo institucional de progreso ya no es tener trabajo y estudio, sino que salir con aquel que en cinco años pasó de ser vendedor de celulares a un gran habitante de un centro de Asunción con una casa gigantesca y cinco propiedades, cuando eso se convierte en modelo es que tenemos valores subvertidos”, aseveró.

Cuatro personas fallecieron la semana pasada, tras ser atacadas a tiros por varios desconocidos. Entre los fallecidos se encuentra Haylee Acevedo, hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, además de las brasileñas Rhannya Jamilly Borges de Oliveira y Kalline Reinoso de Oliveira y Osmar Vicente Grance, alias Bebeto, quien inicialmente habría sido el objetivo principal.

Hasta el momento, las autoridades no definieron el móvil del crimen, ya que no se descarta que tenga un tinte pasional y no esté relacionado solo a problemas del narcotráfico.