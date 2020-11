“Somos ya varios convencionales que no estamos de acuerdo con la prórroga de mandatos. No podemos violar la ley y la Constitución Nacional. No podemos violentar el estado social de derecho”, puntualizó en comunicación con Monumental 1080 AM.

Agregó que esperan poder hablar durante la convención, que este año se realizará de forma virtual, donde se tratará la prórroga del mandato de las autoridades partidarias con Pedro Alliana como presidente.

Además, el ajuste de los estatutos a las nuevas leyes de financiamiento político y desbloqueo de listas. Sobre este último punto, el convencional colorado se mostró a favor y dijo que sí es correcto que el estatuto partidario se adapte a nuevas leyes.

“Con la cuestión de que va a ser virtual (la convención) no sabemos si nos van a dar o no la palabra. Al ser todo tecnológico hay alguien que controla la tecnología”, mencionó.

También, aseveró que la función de los 1.137 convencionales colorados es la de defender la Constitución Nacional. "Hoy nuestra función es defender la Constitución Nacional, esto puede ser el inicio de una dictadura", finalizó.

La intención de la convención, que se llevará a cabo el 14 de noviembre de forma virtual a causa de la pandemia del Covid-19, es extender el mandato de Alliana y las demás autoridades de la ANR hasta diciembre del 2022.

La aprobación formaría parte de la Operación Cicatriz entre Colorado Añetete, del presidente Mario Abdo Benítez, y Honor Colorado, del ex titular del Ejecutivo Horacio Cartes.