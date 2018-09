Contadora que desmintió a Carlos Portillo entregará su celular a la Fiscalía

El legislador había difundido, días atrás, mensajes en donde Fleitas, supuestamente, admitía haber montado los audios que evidenciaron la intromisión política del parlamentario en el ámbito judicial.

La mujer reiteró que los textos vía WhatsApp presentados por Portillo fueron manipulados, y aseveró que cuenta con pruebas que hablan por sí solas.

El caso guarda relación con el supuesto caso de tráfico de influencia que involucra al legislador, quien fue imputado en enero de este año, tras la filtración de un audio en que prometía interceder ante la Justicia a favor de una contadora procesada a cambio del pago de USD 3.000.

Fleitas, quien fue entrevistada en radio Monumental 1080 AM, detalló que el último mensaje con el parlamentario data del 28 de setiembre del 2017.

Según manifestó, en ese momento se produjo el quiebre entre ambos, luego de que el político se haya enterado de que su abogado cuestionó el pedido de la alta suma de dinero ante el Juzgado.

“Él (Carlos Portillo) me había pedido USD 3.000 para que el dictamen del juez que llevaba mi causa salga favorable; sin embargo, al mismo tiempo, mi abogado fue informado que la resolución ya salió a mi favor”, explicó.

Para la denunciante, el accionar de Carlos Portillo es incoherente, ya que no se puede explicar cómo puede ser que, según Portillo, el 9 de junio ella haya enviado mensajes de WhatsApp, pero recién el 20 de junio se decidió transcribir en la escribanía.

Acta notarial de Portillo

Días atrás, el diputado Carlos Portillo señaló que Fleitas, supuestamente, le envió varios mensajes pidiéndole disculpas por todo lo que pasó, porque con eso se está buscando perjudicarlo.

“Señor diputado Portillo. Atendeme por favor cuando te llamo, me quiero disculpar personalmente por todas las cosas malas que hice sin querer por vos. Auda Angélica soy por si te olvidaste. En esos audios que te grabé, yo cloné todo, hice montajes porque estaba nerviosa porque pensé que vos no me quería ayudar con mi problema (sic)”, señala parte de la transcripción recogida por la escribana pública Barsiliza Núñez de Romeiro.

Para la denunciante, la intención del legislador es utilizar estos supuestos mensajes montados como pruebas en la investigación en su contra. De esa forma, buscaría ser sobreseído del caso.

Blanco de escraches ciudadanos

Ciudadanos autoconvocados realizan manifestaciones diarias frente a la residencia del parlamentario en busca de su renuncia a la banca de Diputados. Esta medida ya cumplió su quinto día este martes.

Las protestas también van dirigidas al senador colorado Víctor Bogado, quien se encuentra implicado en el caso de la niñera de oro.

La presión ciudadana ya tumbó al ex diputado José María Ibáñez y al ex senador Óscar González Daher, ambos de la ANR. Además, también sirvió para que Jorge Oviedo Matto presente su renuncia a la Cámara Alta.