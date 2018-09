Se trata de la contadora Auda Fleitas, quien enfrentaba una causa por producción de documentos no auténticos y estafa.

Tras la presión de la ciudadanía para la renuncia o destitución de legisladores procesados, Portillo dio a conocer un acta notarial donde aparece una transcripción de un supuesto mensaje que le había enviado Fleitas, vía WhatsApp, en señal de arrepentimiento.

“Señor diputado Portillo. Atendéme por favor cuando te llamo, me quiero disculpar personalmente de vos por todas las cosas malas que hice sin querer por vos. Auda Angélica soy por si te olvidaste. En esos audios que te grabé, yo cloné todo, hice montajes porque estaba nerviosa porque pensé que vos no me quería ayudar con mi problema (sic)”, señala parte de la transcripción recogida por la escribana pública Barsiliza Núñez de Romeiro.

Consultada al respecto, Auda Fleitas dijo que denunciará al diputado por montar una farsa, ya que nunca se retractó en sus declaraciones iniciales. Aseguró que la conversación en la que el parlamentario pidió un soborno existió y que no se disculparía por dar a conocer el caso.

“Jamás le envié un solo mensaje al diputado Portillo pidiéndole disculpas. El diputado hizo toda una farsa para presentar un acta notarial. Le desacreditamos totalmente, es absurdo”, refirió a Última Hora.

“Él está haciendo un absurdo con documentos. Las conversaciones fueron montadas, jamás le envié los mensajes. Si quería pedirle disculpas, iba a ir hasta la Fiscalía y no por WhatsApp. Yo tengo mi teléfono a disposición y vamos a ver si él pone eso a disposición”, insistió Fleitas a la 1020 AM.

Antecedentes

El caso guarda relación con los audios filtrados que evidencian la supuesta intromisión del parlamentario en un caso judicial en el que ella estaba procesada en los tribunales del Alto Paraná.

En una de las conversaciones se escucha al diputado decir que dos camaristas ya habrían firmado una resolución favorable en su caso y que solamente falta la firma de Isidro González Sánchez. Además, le pedía la supuesta la suma de USD 3.000 para ayudarla.

Portillo admitió que habló con la mujer, pero negó que sea un tráfico de influencia.

“Había un pago de por medio, me había pedido USD 3.000 porque un solo juez estaba a mi favor y los otros en contra. Él supuestamente iba a conseguir eso –la resolución a favor–, pero mi abogado ya estaba en eso”, recordó Fleitas.

Tras darse a conocer las grabaciones que evidenciaron la intromisión política del parlamentario en el ámbito judicial, Portillo fue imputado en enero pasado por la Fiscalía, por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.

El político liberal se encuentra desaforado desde enero de este año; sin embargo, su caso aún no cuenta con ninguna resolución final.

Mientras tanto continúan las protestas ciudadanas para sacar del Congreso a todos los parlamentarios con causas pendientes con la Justicia. Luego de lograr la renuncia de Óscar González Daher, piden la destitución de Portillo, Carlos Núñez y Víctor Bogado.