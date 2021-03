Consumo de oxígeno en hospitales se cuadruplicó en los últimos meses

No obstante, aseguró que, pese a la alta demanda, tienen garantizada su provisión. "No solo aumentó en Terapia, también en camas comunes", aseveró en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Por otra parte, León contó que están trabajando con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) para el ingreso de materias primas para la elaboración de los fármacos midazolam y atracurio, que son medicamentos para los pacientes graves internados por Covid.

"Trabajamos con la gente de Cifarma para el ingreso de esa materia prima. Eso tiene su tiempo, recién al mes y medio ellos podrán proveernos", acotó.

Igualmente, indicó que para la semana tienen garantizada la provisión de esos medicamentos.

"Esta semana sí vamos a tener la provisión de estos relajantes y sedantes, pero tenemos llamados en curso y pendientes por llegar, seguimos haciendo llamados a la par para garantizar la provisión en los próximos seis meses", especificó.

Por su parte, la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, alertó que el nosocomio se encuentra al tope con al menos 160 pacientes internados. Mencionó que habilitarán 16 camas más para Terapia Intensiva.

González pidió a la ciudadanía mayor conciencia, especialmente, a los jóvenes porque acuden al hospital con cuadros graves de Covid-19. Ante la crisis sanitaria y el colapso en los hospitales, instó a evitar las aglomeraciones y seguir con todas las medidas sanitarias.

"Estamos viendo llegar a jóvenes en estado delicado, la cepa brasileña es más contagiosa entre los jóvenes, estamos viendo que van a fiestas", prosiguió.

La alta demanda de pacientes que necesitan oxígeno hizo colapsar el sistema de oxígeno del Hospital de Clínicas y el personal de blanco tuvo que trasladar a los pacientes de Terapia Intensiva a otras salas.

Paraguay se enfrenta a un pico de contagios con 194.122 nuevos infectados y un total de 1.749 personas se encuentran internadas, mientras que 377 están en Terapia Intensiva.