Concertación deja la puerta entreabierta a Euclides Acevedo

Explicó que con la aprobación de la Concertación Nacional, cualquier ciudadano puede presentar su candidatura para las elecciones internas a realizarse en diciembre próximo. El plazo para las inscripciones expira el 30 de agosto.

"Si Euclides Acevedo se digna a entender lo que es una concertación y deja de decir las barbaridades –que está diciendo–, con mucho gusto puede participar de la Concertación. Él dijo que esta es una concertación que no funciona porque se guía por las reglas de la Justicia Electoral y todo el proceso se guía por la Justicia Electoral, los movimientos también", dijo a Monumental 1080 AM este sábado.

Sostuvo que el ex ministro de Relaciones Exteriores no se está asesorando en el ámbito electoral y que esto le hace creer que la Concertación no es democrática porque de perder la candidatura a presidencia ya no pueden candidatarse a senador y que "eso es por mandato constitucional en todos los sistemas".

Sobre la posibilidad de que la Asociación Nacional Republicana (ANR) pretenda impugnar el fallo del Tribunal Electoral, dijo que lo único que se puede hacer es “si quieren seguir haciendo el ridículo” es recurrir ante la Corte Suprema de Justicia por una acción de inconstitucionalidad, pero que para ellos se tendría que buscar algún artículo de la Constitución que, según ellos, se haya violado con dicho fallo.

Agregó que en caso de presentarse la acción ante la Corte, la máxima instancia judicial tiene un plazo de hasta 40 días para responder y que a diferencia de la impugnación de la candidatura de Mario Ferreiro, con la concertación Juntos Podemos, en este caso existe una gran expectativa y que de ser cajoneada va a haber un "problema gigantesco".

Advirtió que de pretender atacar el fallo, suspender los efectos del mismo, se estaría sacando al 60% de los electores de las elecciones. "Si pretenden sacarnos con una jugarreta, vamos a sacar a 150.000 personas a la calle", adelantó.

Con los votos de los nuevos ministros César Rossel y Jorge Bogarín a favor, y del ministro Jaime Bestard en contra, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aprobó en la medianoche de este sábado el reconocimiento de la Concertación Nacional 2023 con el uso del Registro Cívico Permanente (RCP) en las internas partidarias del próximo 18 de diciembre.

Este viernes vencía el plazo para que todos los tribunales de la Justicia Electoral se expidan sobre las solicitudes de reconocimiento de las diversas alianzas y concertaciones que se presentaron con miras a participar de las próximas elecciones generales del 30 de abril del 2023, y lo mismo para los ministros del TSJE que resolvieron el caso en las últimas horas de la noche.