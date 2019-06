“Tiene protección política, lastimosamente, y eso nos preocupa. Nos causa mucha indignación que el Ministerio Público no haga su trabajo, que todavía esté sometido a intereses políticos. Uno se sacrifica, se arriesga y no es fácil. Acá en Paraguarí nadie se anima a denunciar, y es una lástima que haya que decirle a la gente que se movilice para exigir a la Justicia”, expresó el concejal en comunicación con Monumental 1080 AM.

Cáceres también sostuvo que el diputado colorado gastó mucha plata de la Gobernación de Paraguarí para la campaña del mandatario e, incluso, "desvió fondos de programas destinados a la gente de escasos recursos".

“Marito le sostiene porque le dio miles de votos en el departamento, pero nosotros sabemos que eso fue todo comprado. Acá se compra la conciencia de la gente, y eso es lo que queremos cambiar”, refirió.

En cuanto a desvío de fondos, el concejal manifestó que cuentan con documentación que avala que Cuevas, cuando fue gobernador de Paraguarí, malversó el 80% de los recursos que debían destinarse a almuerzo escolar, además creo una empresa de portafolio e hizo figurar obras que nunca se construyeron.

Ciudadanos de varios distritos de Paraguarí realizarán este martes al mediodía una manifestación en contra de Miguel Cuevas, frente a la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos, en Asunción.

El objetivo es brindar apoyo al fiscal Luis Piñánez, quien lleva adelante la investigación contra el diputado por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza por supuestas irregularidades durante su administración como gobernador de Paraguarí. También pedirán su imputación, dilatada por sucesivas chicanas.

En marzo pasado, varios diputados decidieron apoyar a Cuevas y rechazar un proyecto de declaración de pérdida de confianza por cometer actos de deshonra a la institución.

En aquella ocasión, el legislador estuvo en el ojo de la tormenta por aumentos salariales y contratación masiva de funcionarios en la Cámara.