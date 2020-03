Compatriota en Argentina: "Me preocupa mi gente de Paraguay"

"Tengo mucha ansiedad, me preocupa mi gente de Paraguay, mi madre que tiene diabetes y que puede estar en riesgo con este virus. Sinceramente, extraño mucho mi país porque yo no tengo familiares aquí, tampoco puedo ir allá porque también hay coronavirus", lamentó en comunicación con Última Hora.

Lee más: Paraguaya relata cómo vive la cuarentena por el coronavirus en Italia

Comentó que en la ciudad de Capiibary, del Departamento de San Pedro, tiene a sus tres hermanas, mientras que sus padres y su hijo mayor viven en la ciudad de Capiatá y su otra hija en Areguá, en el Departamento Central.

TODO LO QUE DEBE SABER PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.png

La compatriota relató que tiene un amigo paraguayo en Italia al que "le hace el aguante" por videollamada, porque se está poniendo triste, debido a que lleva dos semanas encerrado, y ya tenía fiebre.

"Lo peor es que no puede optar por venir a Argentina o a Paraguay porque también está el virus, lamentablemente está entre la espada y la pared, pero como hay más recursos en Italia se quedó", contó.

Nota relacionada: Paraguaya relata vivencia tras brote de coronavirus en Italia

Desde este lunes se suspendieron las clases en Argentina y se prohibió toda aglomeración de personas.

"Pero el 80% de la población trabaja todos los días igual. El Gobierno pide que nos quedemos en casa, pero es difícil si se trabaja, acá se prioriza la economía", relató.

14 días de cuarentena

La paraguaya se desempeña como trabajadora doméstica en una casa de familia en la zona de Puerto Madero, lugar de muchos turistas, contó que su patrona le pidió que ya no acuda a su puesto laboral y que desde este lunes y por 14 días quedará en cuarentena.

"Yo si no trabajo no cobro, pero por un lado estoy bien, ya no tengo que salir. El tema es si no tenés tu ahorro para durante estos 14 días; yo pienso que nos va a pasar como en Italia, nos vamos a paralizar el día que tengamos 2.000 muertos", lamentó.

Te puede interesar: Paraguaya diagnosticada con Covid-19 es dada de alta en Italia

Manifestó que en Argentina hay menos cantidad de transporte público, que en vez de funcionar cada 10 minutos, circulan cada 40 minutos. Además, están cerrados los boliches, si embargo, permanecen abiertos los restaurantes y supermercados.

"Me preocupa bastante que estemos haciendo cuarentena algunos pocos y mientras otros recorren la ciudad como si nada; mi pregunta sin respuesta es ¿qué va a pasar el día 14 que yo tengo que volver a la calle y cruzarme con esa gente inconsciente?, ¿servirá de algo el sacrificio de permanecer en casa?, manifestó.

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS.png

Vive con su pequeño hijo de 6 años

La paraguaya vive en Argentina con su hijo de 6 años, quien es su única compañía de todos los días.

"Estoy aquí con mi hijo Dante de 6 años prendido a la televisión; vemos noticiero, entiende de los virus, estamos utilizando alcohol en gel. Hoy me llamó la maestra y me dijo que ya dejaron en una librería un cuadernillo para ir a retirar para que haga la tarea. Está en el primer grado", relató.

Lee más: Trepan a 9 los casos confirmados de coronavirus en el país

Comentó que su hijo está muy ansioso, porque no le gusta la idea de no poder salir de la casa y que quiere pasearse en bicicleta.

Dijo que los hospitales están colapsados con pacientes con dengue y que de eso nadie habla.

Pequeño emprendimiento

Maggie suele dedicar su tiempo libre a un miniemprendimiento en su vivienda, donde fabrica juegos de sábanas en una máquina de coser.

Te puede interesar: Argentina registró su segunda muerte por coronavirus

Dijo que durante estos 15 días que no saldrá a las calles se va a entretener con su habilidad para no acelerar mucho su ansiedad.

"Puedo hacer banderas paraguayas y por qué no el tapaboca que ya no hay por ningún lado", manifestó.

56 casos de coronavirus en Argentina

En Argentina, hasta este domingo había 56 infectados por coronavirus –dos de los cuales murieron– después de que se sumaran 11 positivos más; la gran mayoría de ellos con antecedentes de viajes a Europa.

Nota relacionada: Coronavirus: Argentina cierra sus fronteras por 15 días

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el domingo que su Gobierno decidió cerrar las fronteras del país y suspender las clases durante 15 días para evitar la propagación del coronavirus.

Además, las personas que lleguen a Argentina desde Chile y Brasil deberán hacer una cuarentena obligatoria por 14 días.

Nueve casos confirmados de coronavirus en Paraguay

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó este lunes el noveno caso de coronavirus en nuestro país, el cual está relacionado con el segundo paciente que llegó desde Argentina. En total, se procesaron 27 nuevas muestras y una dio positiva.