Comisario dio detalles de la reunión con abogados de Dario Messer

El comisario Nimio Cardozo, ex jefe de inteligencia del Ministerio del Interior.

“Yo como jefe de inteligencia no iba a poder darle una salida procesal, era algo que escapaba de mi competencia”, aseveró el jefe policial en contacto con Monumental 1080 AM.

Cardozo apuntó a que en ningún momento, durante su permanencia, hubo negociación alguna que implicara el desembolso de una cantidad de dinero.

Lea más: Abogados de Messer vinculan a allegados de Villamayor en pedido de coima

Según precisó, el ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ya había dado la indicativa de no volver a tomar el canal de los abogados. Pero, en su defensa, alegó que José Bogado, en ese entonces secretario de Villamayor, no había especificado quiénes estarían en el encuentro.

La directiva de Villamayor en aquel entonces, de acuerdo con su versión, se debió a que tanto Leticia Bóbeda como Rodrigo Galeano no cumplieron en tiempo y forma un acuerdo pactado con la cartera de Estado.

“No tenía sentido y no iba a conducir a nuestro objetivo principal. Nunca más participé en otra reunión con esas personas”, especificó.

Nota relacionada: Funcionario allegado a Villamayor renuncia al ser vinculado en pedido de coima

El comisario relató que los representantes legales pedían garantías de vida y un lugar donde no pueda estar en contacto con personas que puedan hacerle daño, dada la cantidad de información delicada manejada por el empresario.

Aclaró que nunca antes había visto a Lorena de Barros Barreto, la mujer que supuestamente fue el conducto entre los abogados y las autoridades del Estado.

Este nuevo escenario derivó en la renuncia de José Bogado Cardozo, uno de los directores del Gabinete Civil de la Presidencia. Todo este revuelo se da en el marco de la Operación Patrón, que tiene en la mira al ex presidente Horacio Cartes.