Señaló en NoticiasPy, luego de la presentación de la Secretaría de Inteligencia, que se hizo una revisión completa de las celdas y se retiraron los electrodomésticos. Informó que las pertenencias serán entregadas a los familiares o a los abogados de los recluidos. Aseveró que, a partir de ahora, estarán “todos por igual”.

Aunque con respecto al caso del ex senador Óscar González Daher, Vázquez señaló que no tenía información acerca de que el ex parlamentario tenga privilegios.

El retiro de privilegios se dio luego de que el propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, verificara la celda donde Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, Marcelo Piloto, matara a Lidia Meza.

Entre los electrodomésticos retirados el jueves por la Fiscalía, había heladeras, cocinas, hornos eléctricos, televisores, consolas de videojuegos y también colchones tipo somier.

El comandante de la Policía recordó que la Agrupación no es un penal sino un cuartel de formación.

Aseguró que no toda la Policía está involucrada en hechos delictivos

Por otro lado, luego de que la abogada Laura Casuso, que fue asesinada en Pedro Juan Caballero, y el propio Marcelo Piloto aseguraran que el comisario Abel Cañete, supuestamente, brindaba protección a narcos y la posterior investigación en su contra, Vázquez aseguró que “no toda la Policía Nacional está involucrada en hechos delictivos”.

Afirmó que es la institución que “más ha saneado sus fuerzas” y que son más los uniformados que cumplen con su rol. Indicó que hay agentes procesados y condenados en la Agrupación.

Cañete fue destituido de su cargo y tiene un sumario en su contra.