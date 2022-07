Clan González Daher montó oficina en banco, afirma Querey

El senador Jorge Querey habló en Monumental 1080 AM sobre los casos que trata la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI) en ámbitos como el esquema de usura del clan González Daher .

Sobre el caso en particular, dijo que “siempre hay una novedad” y que es "increíble" la bancarización del delito.

"En este caso, sorprende la bancarización de la usura, es decir, un delito precedente al lavado de dinero”, expresó el legislador y presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que investiga el lavado de dinero en Paraguay (CBI).

Al respecto, detalló que hay denuncias concretas de personas que trabajaron o trabajan en los bancos involucrados y alegan que los González Daher montaron una oficina en la entidad bancaria, pero no dio a conocer mayores detalles.

Querey consideró que está sólidamente constituida la participación del sector financiero en el esquema de usura. “Allí es donde no me voy a cansar de reclamar al BCP, que dice que todo el sistema está bien manejado, y están como una caja cerrada que no tiene control”, señaló.

Igualmente, expresó que el compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público refleja el grado de deterioro del poder institucional y que desde Poder Legislativo “tienen que estar fuertes para aplicar las reglas de funcionamiento de estas instituciones.

“Bandidos, bandiditos y bandidotes van a existir siempre”, acotó y resaltó la realización de las audiencias para seguir obteniendo datos.

Este martes, en sesión ordinaria, dieron su testimonio varias víctimas de casos de usura, señalando que la familia lleva seis décadas acumulando riquezas a través de su sistema de aprietes, con la ayuda de jueces, fiscales y políticos.

Ramón González Daher fue sentenciado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y declaración falsa, pero la sentencia aún no está firme para que sea ejecutada.