Ciudadanía de Ayolas pide cambio de comisión de hogar de ancianos

"Nuestro presidente es muy formal, si vos no sos de su equipo, sos su enemiga, me quiso culpar de haberle medicado a un abuelo sin prescripción médica. La doctora de cabecera aclaró que ella indicó el medicamento, entonces me buscó otro problema para desvincularme y me amonestó, lo mismo hizo con una compañera anteriormente y le echó", expresó Delmira Riveros, funcionaria amonestada.