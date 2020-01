Cecilia Pérez recorre la cárcel de Pedro Juan Caballero, a una semana de la masiva fuga

Luego de la reunión, que duró casi dos horas, la secretaria de Estado y su comitiva se trasladaron rápidamente hasta la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, bajo estrictas medidas de seguridad, informó el corresponsal de Última Hora Marciano Candia.

Lea también: Fuga de reos: Cecilia Pérez reconoce que hubo "teléfono cortado" con la Fiscalía

Sobre su presencia en el lugar, Pérez sostuvo que se constituyeron para ponerse a disposición de los investigadores de la causa. Además, mencionó que lo mejor que podían hacer "es dejarlos hacer su trabajo".

Al ser consultada sobre la fuga de los reclusos, la ministra señaló que no había ninguna alerta, pero espera que no vuelva a ocurrir una situación similar en el que no se tomen "las medidas a tiempo”.

Con relación al circuito cerrado de la cárcel, informó que el sistema está siendo analizado por el Ministerio Público.

También comentó que logró visualizar los lugares por donde los reos se fugaron hace una semana y que los datos recabados por la comitiva serán comparados con los que ya se tienen sobre el caso.

Luego de las declaraciones, Pérez se reunirá con autoridades de Departamento de Amambay.

La encargada de la cartera de Justicia no viajó al momento de la fuga alegando motivos de seguridad, sin embargo, sostuvo en ese momento que la mitad de los trabajadores de la institución se trasladaron hasta Pedro Juan Caballero.

Lea más: Cecilia Pérez alega que no va a Pedro Juan Caballero por motivos de seguridad

Pérez había brindado estas declaraciones en respuesta al reclamo de la fiscala María Irene Álvarez, quien denunció la falta de acompañamiento de la cartera estatal.

Embed #AHORA La ministra de Justicia Cecilia Pérez recorre la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, tras la fuga de 76 reos. #MeridianoPy en vivo https://t.co/trMHT6h5xx#TelefuturoPy pic.twitter.com/AYPWEb4xuT — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) January 27, 2020

Antecedentes

En total 76 presos, en su mayoría integrantes del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), salieron de la cárcel durante la madrugada del domingo 19 de enero. Todos son considerados de alta peligrosidad y están siendo buscados en territorio paraguayo y en el Brasil.

Luego de lo ocurrido, fueron imputados y quedaron detenidos 29 ex guardiacárceles, un ex jefe de seguridad, el ex director de la penitenciaría y un funcionario de la dirección de la cárcel.

Podría interesarle: Recapturan a brasileño que se había fugado de Pedro Juan Caballero

Hasta el momento, fueron recapturados un total de 11 reos, de los cuales cinco fueron llevados al penal de Concepción y el resto quedó en Pedro Juan Caballero.