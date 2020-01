“Nosotros tenemos un plan que vamos a presentar y ajustar toda esta falta de comunicación. Hubo bastante teléfono cortado, entre otras cuestiones”, refirió la secretaria de Estado en una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM.

Además, señaló que la fuga de los reclusos se concretó porque todos los mecanismos de control fallaron.

En otro momento, la ministra reflexionó que “todos tienen un grado importante de responsabilidad en este caso” en todo lo que refiere al sistema penitenciario del país.

Así también, cuestionó el control interno de la cárcel y la falta de registros fotográficos de los reclusos.

Lea más: PJC: Recluso dice que túnel se cavó después de requisa de fin de año

“Los procedimientos de control fallaron y el ñembotavy (el que se hace del desentendido) de la persona que no carga nomás (las fotos), no hace nomás y no te dice”, puntualizó Pérez.

Fue la fiscala María Irene Álvarez quien reclamó la falta de acompañamiento del Ministerio de Justicia en las labores para localizar y recapturar a los reos.

Por su parte, la ministra había señalado que la agente del Ministerio Público no atendía sus llamadas y que le dificultaba comunicarse con ella.

Sobre los audios que uno de los recapturados de la cárcel de Pedro Juan Caballero reveló, la ministra dijo que el material aporta datos para conocer el esquema de la fuga.

Embed Audio del reo Cristian Vera, aporta datos para conocer el esquema de la fuga en Pedro Juan.



La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, dice que coordinará acciones con la Fiscalia General, de manera a evitar la falta de comunicación.



#AM1080 Nota https://t.co/dC5oRUyexm pic.twitter.com/Va41njPyBy — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 24, 2020

"Es importante la explicación que da del esquema en sí y yo creo que aporta bastante a la investigación", acotó sobre ese punto.

El audio fue difundido por Monumental 1080 AM y se escucha al reo identificado como Cristhian Javier Vera Benítez, de 26 años, decir que el túnel hallado tras la fuga se cavó después de la requisa realizada el pasado 30 de diciembre.

Más del caso

En total 76 presos, en su mayoría integrantes del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC), salieron de la cárcel durante la madrugada del domingo. Todos son considerados de alta peligrosidad y están siendo buscados en territorio paraguayo y en el Brasil.

Luego de lo ocurrido, fueron imputados y quedaron detenidos 29 ex guardiacárceles, un ex jefe de seguridad, el ex director de la penitenciaría y un funcionario de la dirección de la cárcel.