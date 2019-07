Polémica acta sobre Itaipú pone en el ojo de la tormenta a Hugo Velázquez

Se trata de un mensaje de texto que vincula al abogado José Rodríguez González, hijo de la ministra renunciante de Seprelad María Epifanía González, quien supuestamente se presentó ante una persona como asesor del segundo del Ejecutivo.

Este abogado invocó al presidente Mario Abdo Benítez y a Velázquez en una negociación que guardaba relación con la propuesta de compra de energía de la ANDE, por parte de la empresa brasileña Léros Comercializadora, supuestamente, ligada a la familia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Itaipú- mensaje joselo rodríguez.png

Ante esta situación, el vicepresidente salió al paso de las publicaciones y dijo, ante los medios de prensa, que se trataba de tergiversaciones porque se lo quería vincular en un negocio que afectaba los intereses del país.

Sostuvo que Rodríguez González no es funcionario de la Vicepresidencia, pero afirmó que lo conoce porque estuvo operando con el movimiento de Mario Abdo durante la campaña política.

Así también, Velázquez reconoció que sí recibió en su despacho al joven letrado, quien llegó en representación de una empresa privada brasilera que planteó comprar energía de la ANDE.

“Estos empresarios vinieron a hablar conmigo y yo le llamé a Pedro Ferreira (ex presidente de la ANDE) para que hablen con él, porque yo no tenía la más pálida idea de que Paraguay podía hacer eso (vender energía a las empresas de Brasil)”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

Según su relato, él se comunicó con Pedro Ferreira y le pidió que "haga lo que tenga que hacer a los efectos de que Paraguay pueda vender energía a las empresas privadas, algo que hace 50 años se busca”.

Velázquez mencionó que, posteriormente, el ex titular de la ANDE se comunicó con Mario Abdo y el mandatario también le dijo que se lleve adelante el planteamiento si beneficia al país.

En ese sentido, en junio de este año, Ferreira informó que recibió expresiones de interés de parte de empresas internacionales que quieren comprar la energía eléctrica paraguaya, por lo que el plan para disponibilizar y vender el excedente estaba en marcha.

Lea más: Empresas extranjeras buscan comprar energía paraguaya

Ahora bien, en el marco de esta iniciativa, es que en la cuestionada acta bilateral se trató de incorporar el artículo 6, que "las altas partes acuerden en realizar los ajustes necesarios para permitir directamente a la ANDE la comercialización en el mercado brasileño de energía paraguaya de Itaipú, con un bloque mínimo inicial de hasta 300 MW". Sin embargo, este punto no se excluyó finalmente en el acuerdo firmado el pasado 24 de mayo.

Velázquez fue consultado acerca de si él fue quien solicitó que se elimine el apartado del acta bilateral, a lo que respondió que eso sería un contrasentido porque la intención justamente es que se venda la energía de la ANDE.

Asimismo, sostuvo que nunca estuvo involucrado en la negociación del acuerdo bilateral y que solo conversó con Ferreira fue sobre la venta de energía en el mercado brasileño y argentino.

Velázquez pide investigación

A criterio del vicepresidente, el abogado Rodríguez tuvo una gran osadía en utilizar su nombre y el de los mandatarios Abdo y Bolsonaro.

No obstante, dijo que no radicará ninguna denuncia contra el joven ya que lo considera como un error de juventud y oportunismo para sacar rédito de la polémica situación.

Por otra parte, Velázquez anunció que pedirá al Ministerio Público y al Congreso Nacional – a instancias de la Comisión Bicameral que se creó para investigar el acta bilateral - que se lleve adelante una pesquisa para determinar su intervención en el tema.

Polémica por acta bilateral

El Gobierno de Mario Abdo soporta una gran crisis a raíz del acuerdo firmado entre los embajadores de Paraguay y Brasil sobre la contratación de potencia de la binacional.

Según los técnicos, se pactaron condiciones que generaban un sobrecosto de unos USD 250 millones para la ANDE y perjudican enormemente al país. Pero, los representantes del Gobierno alegaban que sí existe un beneficio en el acuerdo.

Además, pese a que el acta se firmó el 24 de mayo, no se dio a conocer el contenido de la misma hasta dos meses después.

Lea más: ¿Qué dice el acuerdo sobre Itaipú firmado por Paraguay?

El caso salió a luz debido a la renuncia de Pedro Ferreira como titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del gerente técnico de la empresa estatal, Fabián Cáceres.

A raíz de toda la crisis, el Congreso Nacional decidió crear una Comisión Bicameral para investigar el caso, mientras que el Gobierno decidió iniciar las gestiones para pedir al Brasil que se anule el acta y se vuelva a negociar.