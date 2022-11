Caso Hugo Javier González: "El esquema es bastante delicado y complejo", afirma fiscal

El fiscal Rodrigo Estigarribia habló este miércoles a través de Monumental 1080 AM sobre el caso del ex titular de la Gobernación de Central Hugo Javier González , quien fue acusado recientemente por hechos de corrupción y se pidió su juicio oral y público, en el marco de un presunto "esquema montado" con facturas adulteradas.

El representante del Ministerio Público calificó el esquema de "bastante delicado y complejo", ante la forma en que operaron los funcionarios junto con el ex gobernador, liderados por el ex asesor Miguel Robles, quien no había firmado ni siquiera un documento.

Asimismo, señaló que la imputación contra Hugo Javier y los demás implicados es por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal y que cuentan con elementos que sostienen cada hecho.

En ese sentido, relató que en diciembre de 2020 autorizó desembolsos por más de G. 5.000 millones sin siquiera tener tener proyectos o convenios a la vista y que luego, en mayo, presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR) una rendición de cuentas con facturas adulteradas para justificar los desembolsos.

“Es un esquema bastante delicado y complejo. Ni hablamos de obras fantasmas, porque no hay ni proyectos. Presentaron obras que eran privadas e incluyeron otras que ya existían anteriormente. Crearon toda una estructura”, explicó el agente.

Además, dijo que cuando el caso ya tomó estado público y se abrió la causa, los implicados volvieron a presentar una rendición de cuentas, donde reemplazaron las facturas adulteradas y crearon convenios. Esto, aparentemente, con el fin de cubrir las documentaciones adulteradas.

"Recién en junio firmaron, adecuaron y establecieron fechas para los convenios. Esto fue realizado por varias personas. Acá tenemos audios, tenemos mensajes, evidencias documentales", aseveró el agente.

En cuanto al rol de Miguel Robles, quien era asesor de Hugo Javier, recordó que el mismo no firmó ni un solo documento durante toda esa administración, pero que también se accedieron a diversos elementos, como mensajes, grabaciones, entre otros, que evidencian que efectivamente lideraba el esquema.

Finalmente, Estigarribia explicó que la Fiscalía ya cumplió con su rol al presentar la acusación, pero que ahora depende exclusivamente del Poder Judicial fijar una fecha para la audiencia de Hugo Javier, tras lo cual finalmente se podrá elevar el caso a juicio.

El concejal liberal de la Gobernación Central Roque Ávalos aseguró este miércoles que el ex gobernador tenía pleno conocimiento del esquema de facturas clonadas en la institución y que operaba como "mano derecha" de Robles. "No fue una trampa", ratificó.

Asimismo, el edil del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) manifestó que el principal sospechoso formaba parte de un "esquema de mafiosos" y que responde directamente al ex presidente de la República Horacio Cartes y a otras personas influyentes del sector cartista.

La Fiscalía presentó acusación contra el ex gobernador este último miércoles y pidió su juicio oral y público, argumentando que hubo un perjuicio de G. 5.105.600.000 a través de un "esquema montado". Asimismo, presentó imputación contra el ex asesor y otra ex funcionaria de la Gobernación, identificada como Natalia Valenzuela.