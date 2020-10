"Priorizamos el levantamiento y remitimos a Asunción para que hoy tengamos ya el resultado de Criminalística para ver si le corresponde a Dahiana Espinoza, tenemos punto de comparación, tenemos una muestra del pelo de Dahiana que se había levantado de un cepillo de la pieza donde vivía. Hoy a la tarde tengo entendido que vamos a tener los resultados", explicó en conversación con Telefuturo.

Lea más: Caso Dahiana: Muestras recogidas arrojan positivo a sangre humana

Indicó que los cabellos encontrados en el pozo son una cantidad considerable porque se sacó en partes y todos fueron remitidos a Criminalística de la Policía Nacional.

El mechón de cabello fue comparado con fotografías de la joven desaparecida y tiene la misma particularidad.

"No sabemos si es de ella o no, no sabemos si es de animal o es de humano, solamente con el análisis laboratorial vamos a confirmar eso", añadió.

Nota relacionada: Caso Dahiana: Hallan mochila y zapatillas en el interior de un pozo

La joven Dahiana Espinoza está desaparecida desde el 18 de setiembre pasado en horas de la madrugada. El principal sospechoso de su desaparición es su pareja, identificado como Joel Guzmán Amarilla, quien está con prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú luego de ser imputado por violencia familiar.

Las muestras que fueron levantadas el 30 de setiembre pasado, de la cocina, del dormitorio y del sanitario de la vivienda de Dahiana Espinoza, de 20 años, en la ciudad de Itá, arrojaron resultado positivo a sangre humana.

Joel Guzmán Amarilla confesó el viernes pasado, de manera extraoficial a un agente policial, que arrojó el cuerpo de Dahiana en el interior de un pozo, de 40 metros de profundidad aproximadamente, ubicado en una propiedad de J. Augusto Saldívar.

Le puede interesar: Investigadores intentan llegar al fondo de un pozo en búsqueda de Dahiana

Tras esto, el sábado pasado se inició nuevamente una intensa búsqueda en la fosa, como en otras ocasiones, y desde la jornada de este martes una comitiva fiscal-policial se encuentra cavando el pozo, en cuyo interior ya se encontraron cuatro pedazos de cuero vacuno y tienen la información de que habría cinco.

Los bomberos voluntarios hallaron en el interior de la fosa una mochila, zapatillas y prendas de vestir. La familia de la joven desaparecida no reconoció estos objetos.

El pozo ya fue excavado unos 26 metros de profundidad, los trabajos se dificultan debido a la gran cantidad de troncos y basuras que fueron arrojados en el interior. Los bomberos voluntarios utilizan balones de oxígeno para realizar la excavación.