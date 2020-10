El fiscal de Antisecuestros Joel Cazal mencionó que debido a escombros, troncos y tierra que fueron lanzados dentro del hoyo se dificulta acceder hasta lo más profundo del pozo. Hasta el momento ya habrían accedido a más de 20 metros.

“La intención es vaciar este lugar y llegar a la parte plana y ver qué es lo que hay”, comentó el agente del Ministerio Público a NPY.

El fiscal no quiso dar detalles de una supuesta declaración no oficial de Joel Guzmán Amarilla, pareja de Dahiana, quien supuestamente había admitido que asesinó a la joven y que contó con la ayuda de César Brítez, dueño del establecimiento donde trabajaba Dahiana.

“Según le mencionó a la Policía, podía ser así, pero los dos están como sospechosos en esta causa, los dos están imputados, pero por diferentes hechos. No tenemos elementos para asegurar la muerte”, aclaró el fiscal.

Además, explicó que al no encontrarse un cuerpo aún no se puede hablar de una muerte, y que, por esa razón, se continúa con la presunción de que ella puede seguir con vida.

También indicó que se mantiene la búsqueda en el lugar conforme con las manifestaciones de los parientes y vecinos que insistieron mucho, debido a los fuertes olores que hubo en el sitio días antes. “Es lo que nos trajo acá”, apuntó.

Fiscales son recusados por defensa del principal sospechoso

La fiscala de la Unidad Penal de Itá, Daisy Sánchez, informó a Monumental 1080 que junto con Cazal fueron recusados por la defensa de Joel Guzmán Amarilla, quien fue detenido por algunas contradicciones en su testimonio.

La recusación se da bajo el argumento de violación al derecho de la defensa. “Supuestamente, porque no se le dio copia de la carpeta fiscal manifiesta que se le violó el derecho a la defensa y que no accedió a la carpeta, cosa que no es cierto porque el abogado firmó al dorso de la hoja y leyó completito”, indicó Sánchez.

Dahiana Espinoza, una joven madre, fue vista por última vez el viernes 18 de setiembre en J. Augusto Saldívar. Según la versión de la pareja, la misma se habría escapado a bordo de un vehículo del carnicero, quien también fue imputado por transgresión a la Ley de Armas, pero no se encuentra con prisión preventiva.