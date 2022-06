Cartistas dejan tres sesiones sin cuórum para no tratar control a tabacaleras y clubes

Sin embargo, la bancada cartista y otros legisladores operaron para no dar cuórum a la primera sesión y que en la extraordinaria no se incluyan dichos puntos o vayan al final del orden del día.

Posteriormente, cuando se votó por una segunda extraordinaria para incluir los puntos que no se incorporaron o adelantarlos, la bancada cartista se retiró de la sesión. Ambas sesiones extraordinarias quedaron sin cuórum y solo se tocaron unos tres proyectos.

Al inicio de la primera sesión extraordinaria, la diputada Kattya González cuestionó que se les deje a los cartistas que modifiquen los puntos para sesionar con un orden del día a medida.

“Nos quieren tratar de idiotas. Dejémosles que sesionen solos, porque creen que son dueños de esta cámara y así no se puede seguir”, remarcó.

El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, replicó a la diputada Kattya González y dijo que la responsabilidad es compartida, ya que desde su sector son solo 25 diputados y que si los demás colegas no pueden sesionar es culpa de ellos, atendiendo a que solo se necesitan 41 de 80 legisladores para el cuórum.

“Sea el punto que sea vamos a tratar, si quieren incluir empanadas Don Vito para tratar la trazabilidad, incluyan, si quieren incluir combustible Enex, si quieren poner también Cecon y puerta giratoria, incluyan”, desafió Núñez a los opositores, en medio de gritos por parte de la diputada González, quien incluso trató con improperios al parlamentario.

Inmediatamente, la diputada González pidió que se tome como moción lo expresado por Basilio Núñez y se incluya el proyecto sobre la trazabilidad del tabaco.

El presidente de la Cámara Baja, el cartista Pedro Alliana, explicó que no se podía incluir dicho punto y que en todo caso se tenía que levantar la sesión extraordinaria.

El diputado oficialista, el colorado Hugo Ramírez, mocionó por una segunda extraordinaria, previo cuarto intermedio de la primera extraordinaria, con el objetivo de tratar el pedido de intervención de la Gobernación de Guairá como primer punto y posteriormente el proyecto sobre la Seprelad para un mayor control a las tabacaleras y los clubes deportivos.

También pidió que se conforme la Comisión Bicameral para investigar el lavado de dinero. La propuesta de Ramírez prosperó sobre la del colorado Avelino Estigarribia, quien solicitó que la segunda extraordinaria se realice al término de la primera.

El titular de la Cámara Baja advirtió que la segunda extraordinaria no iba a poder realizarse inmediatamente porque se tenían que presentar los legajos.

“Yo conversé el orden del día, inclusive me fui a la oficina de la Vicepresidencia del diputado Ángel Paniagua y se comprometieron conmigo de que no iban a incluir en este y que no íbamos a poner estos puntos que no eran. Lastimosamente no cumplieron, estoy viendo que su bancada no está cumpliendo Ángel. Hubo un acuerdo, lastimosamente una vez más no se está cumpliendo”, cuestionó Alliana.

Alliana había expresado a tempranas horas de este miércoles que buscaban un orden del día más tranquilo, pero negó un chantaje para sesionar.

El diputado liberal Édgar Ortiz cuestionó si era legal o no convocar a una extraordinaria dentro de una extraordinaria.

Al momento de la votación para la convocatoria de una segunda extraordinaria, la bancada de Honor Colorado se retiró de la sesión.

Durante la segunda extraordinaria, que se convocó en medio de la primera extraordinaria, se empezó a tratar el pedido de intervención y posteriormente se corroboró que no se tenía cuórum, por lo que se levantó

Finalmente, se intentó volver a la primera extraordinaria y también se verificó que no existía el cuórum correspondiente y se terminó levantando.