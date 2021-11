Tras una reunión multilateral que organizó la República de Argentina, específicamente la Subsecretaría de Transporte Automotor del vecino país, representantes de la Dinatrán fueron comunicados respecto a la habilitación del transporte internacional de pasajeros, establecida en la resolución 1090/2021.

Velázquez señaló que este miércoles volverán a reunirse para concretar los temas bilaterales entre ambos países y que ese día se podrá contar con la confirmación oficial de la apertura.

“Tenemos muy buenas expectativas. Nos preguntaron si nuestras operadoras están prestas para iniciar con el servicio. Les dijimos que sí. Se están organizados todos para el 15, o sea, tenemos toda esta semana para completar (los preparativos)”, refirió el funcionario. Añadió que será la Subsecretaría de Transporte Automotor de Argentina la encargada de regular la apertura o el cumplimiento del servicio con los diferentes países.

Además, explicó que el paso Puerto Falcón-Clorinda no está habilitado para el servicio internacional de pasajeros teniendo en cuenta que su apertura depende de las autoridades de las provincias de Argentina. No obstante, recordó que todavía está en vigencia el compromiso por parte del Gobierno de Argentina respecto a la apertura de dicho corredor.

En cuanto a las medidas sanitarias a ser adoptadas para ingresar al país vecino mediante los buses, Velázquez dijo que se debe llenar la declaración jurada o ficha del viajero de Salud unas 72 horas antes del cruce, hay que contar con un test PCR, presentar el certificado de inmunización completa con las vacunas anti-Covid o un test de antígeno, 24 horas antes del viaje.

El representante de Dinatrán enfatizó que no existirá una regulación o restricción en relación con las frecuencias y los horarios, por lo que no habrá límite de cupo y las personas que ingresen a través de los ómnibus no serán contabilizadas entre las 1.600 que se permite cruzar por el Puente San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación (Paraguay) con Posadas (Argentina).