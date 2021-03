El titular de Educación pidió a los directores de colegios que trabajen con sus alumnos, “para que esos 1.209.000 estudiantes que están en el sistema educativo público y los otros que están en el sistema privado se conviertan en un ejército, que esos niños salgan a educar a sus padres con relación a las medidas con las cuales podemos combatir en la dura lucha contra el coronavirus”.

De igual manera, dijo que con el ritmo actual no existe sistema de salud en el mundo que haya aguantado y que el de Paraguay tampoco lo hará si no se toma conciencia de que hay que trabajar entre todos, "principalmente con los niños, para que se conviertan en ese agente multiplicador, ya que de lo contrario no se ganará la batalla".

Las declaraciones del ministro se dan en el marco de las donaciones de 590 notebooks por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y tras la confirmación del retorno a las clases presenciales.

Brunetti valoró la gestión de la Conatel y el apoyo de las empresas de telefonía celular y manifestó que los equipos tienen que llegar a manos de los niños, ya que servirán para que los mismos tengan acceso a los materiales educativos.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibió este jueves 590 notebooks con conectividad por dos años, que serán distribuidas a 48 instituciones educativas del país. La entrega se da en el marco de un convenio con Conatel y de los compromisos sociales asumidos por las operadoras telefónicas en la licitación pública de banda ancha 4G.

El titular de Conatel, Juan Carlos Duarte, indicó que la tarea de apoyar la educación y proveer de tecnología y conectividad a la mayor cantidad de centros educativos es prioridad para el Ejecutivo y que desde el año pasado se iniciaron los trabajos.

"Espero que sea de utilidad y sirva para mejorar la educación de los jóvenes", expresó.

Los equipos recibidos serán distribuidos de forma gradual a las diferentes instituciones educativas, incluyendo las que se encuentran en contexto de vulnerabilidad, como las penitenciarías y aulas hospitalarias, direcciones departamentales y supervisiones a nivel nacional.