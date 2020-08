Asunción y Central están entrando en pico preocupante, alerta ministro

“Estamos entrando en pico, hay una alta demanda, la mayor cantidad de fallecidos ayer eran de Asunción y Central, ya no de Alto Paraná. Puede que sea solo por un día o dos, pero vamos a seguir monitoreando esto. Asunción y Central van a ser la siguiente preocupación”, expresó el ministro durante el programa La Lupa, de Telefuturo.

Según datos brindados por el titular de Salud Pública, el promedio de la tasa de fallecidos en Alto Paraná es de 11 por 10.000 habitantes, mientras que Central está aumentando a 4,5 y Asunción llega a 2.

A raíz de estas cifras y la velocidad de contagios por coronavirus es que el Gobierno estableció la medida de cuarentena social y algunas restricciones para Asunción y Central, a fin de evitar la propagación del virus en ambas zonas.

“Esta cuarentena social puede ser modesta, pero puede tener un efecto muy importante tratando de no golpear al sector formal que ha hecho un enorme sacrificio durante estos meses”, dijo.

El secretario de Estado alertó que aún no llegó lo peor, pero que el país está ante una situación nunca antes vivida por la humanidad y que, de todos modos, también irá hacia la propagación del virus como todos los países del mundo.

“Esto es inevitable, pero podemos mitigarlo a través de las medidas. Tenemos que poner la energía y es saludable que se hagan las críticas y las denuncias, pero también es importante aportar, proponer, construir y hacer ver lo que hace para que la gente tenga la esperanza y pueda poner de sí misma. Si tenemos un enfoque fatalista uno puede quedar paralizado”, sostuvo.

Hay stock de insumos

En cuanto a los cuestionamientos por la falta de insumos médicos en diferentes hospitales públicos, el titular de Salud aseguró que existen todos los recursos que se requieren para hacer frente al Covid-19.

No obstante, indicó que la complicación podría ser la distribución de los insumos.

“Es cierto, en un determinado tiempo hemos tenido complicaciones, pero esa brecha se está completando y vamos a estar al día. Estamos aumentando el procesamiento de muestras y tenemos que apuntar a eso”, mencionó.

Los reactivos ya están disponibles en varios laboratorios, además, varios procesos se encuentran en estado de provisión y otros en proceso de adjudicación.

“Hay una complejidad donde los laboratorios tienen ciertos reactivos y otros tienen de otro tipo, pero mientras se recibe un determinado reactivo, las muestras se toman en otro establecimiento disponible”, explicó.

Mazzoleni no renunciará

Por otra parte, el ministro ratificó su postura de que no renunciará a la cartera sanitaria, pese a que varios sectores piden su salida.

Mazzoleni consideró que no se apartará debido a que cree que está aportando mucho a la situación y, además, cuenta con el apoyo de su familia.

“Yo me siento fortalecido y se ha hecho mucho bien, se han logrado aumentar más de 200 camas en el sistema, que nos han permitido dar respuesta a todos los pacientes. El personal de blanco también ha aportado mucho y eso me llena de fortaleza. El aprecio y el apoyo de toda esa gente es lo que a mí me llena de alegría y orgullo, y eso hace renovar el compromiso”, concluyó.

El ministro también se refirió brevemente a la polémica boda de la hija (Sol Cartes) del ex presidente Horacio Cartes, y aclaró que Salud Pública no autorizó el evento bajo otros protocolos fuera de lo que se estableció oficialmente. Se deslindó del caso y dio a entender que la Fiscalía es la que debe investigar el hecho.

“Yo creo que todas las instituciones tienen su rol y su función, yo me hago cargo de las mías. El Ministerio de Salud no autorizó ningún otro protocolo. Hay un solo protocolo por fase y la fase está clara. Cada uno tiene sus responsabilidades, no podemos hacer una denuncia nosotros porque no es nuestra función hacer eso”, agregó.