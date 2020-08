Por ello, miembros de diferentes gremios médicos y autoridades sanitarias se reunieron este martes para verificar las denuncias y acordaron buscar estrategias para evitar riesgos de contagios por Covid-19 en el sector, según comentó la directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Salud Pública, Viviana de Egea, en contacto con Monumental 1080 AM.

En ese sentido, el doctor Isaías Ricardo Fretes, miembro del Círculo Paraguayo de Médicos, indicó que, en el encuentro, Salud reconoció que ciertos centros del país necesitan de un mayor control de manera a contar con los insumos para sobrellevar la situación.

No obstante, aclaró que sí hay hospitales que cuentan con insumos para evitar mayores propagaciones y dijo que lo que realizaron fue una crítica constructiva.

“Probablemente no le llega la información correcta o adecuada al ministro, y hay centros donde tienen las expectativas de materiales, pero hay centros de nivel inferior que no les llega. Yo creo que la buena gente va a buscar corregir esos errores y creo que lo que hemos hecho es una crítica constructiva. Todos estamos en la misma bolsa y esto no respecta a cargos ni posición social”, agregó Fretes en contacto con la misma emisora radial.

El médico indicó que la preocupación del gremio está en ayudar a sobrellevar la situación y no boicotear, pese a que pueda haber presencia de oportunistas ante la situación.

“Este es un grupo grande y siempre van a haber ‘pescadores’, pero en esencia este grupo se reunió para ayudar y aportar lo suyo y preguntar a Salud qué podemos hacer para revertir la situación”, dijo.

Consultado acerca de la postura del sector con respecto al cambio del ministro Mazzoleni, Fretes consideró que sería una locura hablar de cambios en medio de la pandemia y sostuvo que se deben animar esfuerzos, reconocer críticas y ayudar a pasar esta crisis.

“Si no ponemos el hombro, debemos esperar la situación de los países vecinos”, señaló.

Finalmente, el representante gremial insistió a la ciudadanía a no relajarse, a reprogramar las cirugías que no son de urgencia y cuidarse durante las próximas semanas críticas.