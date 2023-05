"Asumo una deuda con el pueblo paraguayo", expresa Santiago Peña

“Mi convicción crece día a día y hoy te podemos decir y lo dijimos después de las internas, sin odio, sin rencor, movidos por el amor de quienes están detrás nuestro y no por el odio de quienes enfrentamos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que asume una deuda con el pueblo paraguayo y con el Partido Colorado, donde la unidad fue clave, a pesar del individualismo.

“Hoy ganamos con una diferencia importante, pero la realidad es que hay más del 50% de los paraguayos que no nos votaron. Yo no quiero gobernar con esos paraguayos en contra. También me toca a mí a partir de ahora poder salir a convencer a aquellos con mi gestión y ya no con las promesas. Van a poder sentirse orgullosos de un presidente abierto y plural, que pueda ser capaz de aglutinar a todos los paraguayos en una causa noble, que es que todos los paraguayos estemos mejor”, expresó.

Asimismo, explicó que con su dupla, el diputado Pedro Alliana, tendrán que administrar una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, como también unas 15 gobernaciones, de las 17 con las que cuenta el país.

“Es un enorme desafío administrar la abundancia que vamos a recibir el 15 de agosto, que es una gran carga y responsabilidad, y lo tenemos que hacer respetando a las mayorías, como también a las minorías”, sostuvo.

Alliana aseguró también que se trata de un gran compromiso el que tienen y que asumen una gran deuda con el pueblo, como buscar que las personas de escasos recursos puedan vivir mejor, garantizar el acceso a una vivienda digna, además de bajar el costo de la canasta familiar y del combustible.

“Agradecerles a los paraguayos que fueron a esperar horas y horas, con una participación altísima y la diferencia más grande en la era democrática”, manifestó, a la vez de señalar como su norte la defensa de la vida, la familia y la propiedad privada.

La dupla Santiago Peña-Pedro Alliana se impuso por más de 400.000 votos a su seguidor inmediato, Efraín Alegre-Soledad Núñez. Por detrás, quedó el independiente Paraguayo Cubas, quien sacó una enorme cantidad de votos.