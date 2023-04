De la mano de Cartes, Santiago Peña celebra victoria electoral

Peña agradeció al ex presidente Cartes por unir al Partido Colorado. "Gracias por esta victoria colorada, gracias por esta victoria paraguaya", señaló. "Horacio, admiro la inmensidad de tu calificada obstinación por la suerte de la ANR, aquella vez rescatándolo de la llanura, esta vez uniendo a la familia. Tu aporte no se paga, sino con la moneda del respeto", expresó.

Asimismo, destacó el trabajo de José Alberto Alderete como jefe de campaña. "Sos el más ganador de la historia", sostuvo.

El virtual presidente de la República también agradeció al ex precandidato Arnoldo Wiens por su trabajo para unificar a la ANR, tras las internas coloradas. Asimismo, destacó el trabajo de su futuro vicepresidente, Pedro Alliana.

"Quiero agradecer a mi familia por ser mi sostén en esta campaña. Quiero agradecer a mis padres por mis valores, a mis hermanos y amigos, a quienes confiaron en mí. Gracias a mis hijos, a mi esposa, mi compañera y amiga", agregó.

El también ex ministro de Hacienda aseguró que el país va a desterrar el fatalismo. "Les digo que no les vamos a defraudar, no vamos a defraudar a los correligionarios. Solo quiero decirles gracias. No celebramos un triunfo personal, celebramos la victoria del país que eligió la paz".

El futuro mandatario aseguró que desde este lunes "empezará a diseñar el país que todos queremos". "Tenemos mucho por hacer. La tarea que nos espera es mucha. Ha llegado el tiempo de dejar de lado nuestras diferencias", señaló.

Peña subió a la tarima en la Junta de Gobierno una vez que fueron computados más del 80% de los votos en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del TSJE.

El candidato a la presidencia de la República Efraín Alegre habló en conferencia de prensa desde su domicilio y reconoció la amplia ventaja de la Asociación Nacional Republicana (ANR) durante las elecciones generales celebradas este domingo.

Los datos preliminares revelan una amplia ventaja de Peña por encima de Efraín Alegre, candidato de la Concertación Nacional, con más del 43% de los votos por sobre el 27,5% del segundo candidato.