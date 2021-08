Así era el hombre de las mil voces

Lea más: El humorista Carlitos Vera fue intubado este miércoles

El artista había dado positivo al coronavirus a mediados de julio junto con su esposa. La mujer pudo superar el virus, pero Vera quedó con secuelas. Había recibido la segunda dosis días antes de que se confirme el diagnóstico.

Vera nació en 1948 en Yby Yaú, Departamento de Concepción y su carrera de imitador y humorista comenzó en 1962, en un evento festivo en la Parroquia Las Mercedes. Luego participó del programa La Fonda de Ña Filomena en Radio Comuneros y desde allí no dejó de hacer reír a la ciudadanía. Si bien no estaba retirado de los escenarios, hacía varios meses que no se presentaba ante su público.

Los restos del comediante son velados desde las 18.00 en el Salón Velatorio Futuro, ubicado sobre la avenida San Martín esquina Sucre, en la ciudad de Asunción.