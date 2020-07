Aprehenden a cuatro personas con arsenal de guerra en Luque

Los aprehendidos son el suboficial de transporte Víctor Hugo Franco Chena, Fabio De Jesús Giménez Giménez, Cristhian Eduardo Soto, sargento ayudante de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), y Francisco Javier Sosa Noceda, según los datos proporcionados por el Ministerio Público.

arsenal senad.jpg Algunas evidencias encontradas por los agentes de la Senad. Foto: Senad.

El operativo está encabezado por el fiscal Marcelo Pecci, quien manifestó que las armas pudieron haber salido de los depósitos de las Fuerzas Militares o ingresaron de forma clandestina al país. Tampoco se descarta que fueran importadas por partes para ser armadas, porque muchas de ellas estaban desarmadas.

“Sabemos que es una modalidad de introducción al país, llegan disimuladas en encomiendas, luego son armadas y distribuidas a los grupos criminales principalmente. Estamos en plena tarea y destaco el trabajo conjunto dirigido por el Ministerio Público con apoyo del Departamento de Operaciones Urbanas de la Senad”, expresó en contacto con Telefuturo.

arsenal senad2.jpg Algunos de los proyectiles encontrados en la vivienda allanada. Foto: Senad.

Mencionó que están en pleno procedimiento clasificando las armas, inspeccionan vehículos encontrados en la vivienda y luego al labrar el acta, con los números de series, modelos, calibres, tendrán más precisión al respecto.

"Mínimamente dos de ellos reconocen ser de las Fuerzas Armadas y no descartamos que algunos de ellos pueda ser un ex militar o un ex policía, estamos verificando", refirió.

Dijo que realizarán un arduo trabajo de cotejo y verificación, para determinar dónde habrían estado depositadas esas armas.

"Este tipo de intervenciones reafirman el compromiso que tenemos de luchar a nivel transnacional, no solamente contra el tráfico internacional de drogas, sino contra el tráfico ilícito de armas de fuego", acotó.

El representante del Ministerio Público dijo que a partir de ahora, con los teléfonos incautados, se abre una alta gama de acceso a información y cree que recolectarán muchos datos.

Algunas evidencias incautadas son fusil ametralladora liviana FAL, propiedad del Ejército; fusil M4 calibre 5.56, pistola Glock personalizada dorada calibre 9 milímetros, pistola Cherokee calibre 9 milímetros, fusil Ruger 5.56, varios cargadores, 700 unidades de proyectiles 7.62, 1.000 proyectiles calibre 5.56, 12 juegos de partes de fusil M4, revólver calibre 22 milímetros.

El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, manifestó a través de su cuenta de Twitter que con este operativo se evitó que una importante cantidad de armas sea proveída a grupos criminales que operan en el Norte del país.

Operativo en Amambay

Desde el Ministerio Público informaron que en la noche de este viernes en un operativo realizado en Bella Vista Norte, en el Departamento de Amambay, fueron detenidas tres personas con fusiles de asalto tipo AK-47.

Este procedimiento fue liderado por el fiscal de Crimen Organizado y Antisecuestro Federio Delfino.

Los detenidos serán trasladados hasta Asunción.