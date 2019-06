Amarilla pide postergar el tratamiento de su pérdida de investidura

El senador pide más días para reunir pruebas que “profundicen” su defensa, ante el supuesto caso de soborno en el cual está involucrado para frenar publicaciones sobre una empresa privada de seguridad que participaba de una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS).

Amarilla argumentó que hizo la solicitud ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores porque aguarda que el medio que difundió el caso pueda proveer los audios y videos en los cuales él aparece.

Lea más: Amarilla da por hecho que perderá su investidura

Con la medida, el legislador llanista espera que el proyecto de su pérdida de investidura sea una causa archivada.

“Yo no he traficado influencia, mi conducta no puede ser tipificada como uso de influencia. He hablado con la verdad, he hablado con profesionales para profundizar mi verdad y estoy convencido que, de postergar el tratamiento, terminará archivándose la causa”, expresó el político.

Patria Querida junta firmas para sesión extra

Desde la Cámara de Senadores, aún no se convocó a una sesión para el tratamiento, por lo que el Partido Patria Querida (PPQ) junta firmas este miércoles para realizar la convocatoria.

El senador Fidel Zavala aclaró que la solicitud de Amarilla aún no se puede evaluar en la Comisión, ya que no hubo convocatoria para tratar el tema en el pleno del Senado.

No obstante, explicó que no se descarta que durante la sesión ordinaria de este jueves se solicite la realización de una extra, se llegue a un cuarto intermedio y luego se analice la causa.