Abren sumario al comisario Abel Cañete tras acusaciones de Marcelo Piloto

Esto luego de las acusaciones del supuesto narco Marcelo Piloto, quien aseguró que pagaba al uniformado para que le brinde protección en Ciudad del Este, ante investigaciones de la Policía Federal del Brasil, incluso, supuestamente lo alertaba sobre procedimientos.

"Se abrió un sumario administrativo al interior de la Policía para averiguar qué puede haber de verdad en lo que se dijo, no se puede descartar en un ciento por ciento, pero tampoco se puede tomar (como) una verdad absoluta a lo que dice un delincuente. Todo se va a investigar, todos están a disposición, todo se hará con transparencia", expresó Villamayor a los medios de prensa.

Este martes Marcelo Piloto aseguró en una conferencia de prensa que recibía apoyo policial, supuestamente, del comisario Cañete.

“Pagaba mucho para recibir protección, tengo pruebas. Si un fiscal se interesa, puede ver mi teléfono”, había manifestado a los medios de prensa dentro de la Agrupación Especializada, donde se encuentra recluido.

Tras las palabras de Piloto, el comandante de la Policía Nacional, Bartolomé Báez, resolvió nombrar a ocho nuevos jefes de investigaciones departamentales, dependientes de la Dirección General de Investigación Criminal, que está a cargo del comisario Abel Cañete.

Abel Cañete niega apoyo a Piloto

Por su parte, el comisario Abel Cañete negó haber apoyado a Marcelo Piloto. Alegó que no tiene nada que ocultar y que se encuentra a disposición ante cualquier investigación.

“No tengo absolutamente nada que ocultar. Me pongo a disposición de quien quiera. Yo no recibí nada de él -Marcelo Piloto- ni estoy dispuesto a recibirlo”, había manifestado a la radio 970 AM.

Cañete alegó que siempre se pronunció en contra de las organizaciones criminales y que es muy fácil acusar. "Nosotros somos los primeros en estar en contra de ellos, pero debe demostrar todo lo que está diciendo”, dijo.