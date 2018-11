Abel Cañete niega haber apoyado a Marcelo Piloto

“No tengo absolutamente nada que ocultar (…). Me pongo a disposición de quien quiera, yo no recibí nada de él -Marcelo Piloto- ni estoy dispuesto a recibirlo”, dijo el uniformado.

Cañete alegó que siempre se pronunció en contra de las organizaciones criminales y añadió que, de haber ayudado o encubierto al supuesto narco, hoy ya estaría “tirado en la basura” porque a Marcelo Piloto lo detuvieron.

Nota relacionada: Marcelo Piloto dice que tenía protección de jefe policial y niega ser terrorista

“Absolutamente descartado de mi parte. La gente que me conoce sabe que no tengo miedo absolutamente a nada. Es muy fácil acusar; nosotros somos los primeros en estar en contra de ellos, pero debe demostrar todo lo que está diciendo”, insistió en entrevista con la 970 AM.

El comisario explicó que no es la primera vez que lo acusan de un hecho irregular, y mencionó que están buscando manchar su nombre, debido a que ascendió recientemente.

En otro momento, Cañete aseguró que logró impedir varios robos, túneles, asaltos a caudales, e incluso deportó a varios criminales, por lo que es blanco de ataque de varios delincuentes.

Marcelo Piloto acusó a Abel Cañete

“No me voy a ensuciar con porquerías como esta. Estoy trabajando hace 30 años y esto es obra de alguna persona malintencionada para manchar mi nombre”, expresó el uniformado.

El supuesto narco Marcelo Piloto acusó este martes, en conferencia de prensa, al comisario Abel Cañete de haberlo protegido para que pueda operar ilícitamente.

De acuerdo a su versión, el uniformado le daba protección en Ciudad del Este ante investigaciones de la Policía Federal del Brasil, incluso, lo alertaba sobre procedimientos.

Piloto dijo que pagaba muy caro para tener ese beneficio y que cuenta con pruebas sobre la protección policial.