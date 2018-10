Abogados se oponen a que políticos presidan nuevamente el JEM

“Me preocupa que los políticos quieran copar la presidencia (del JEM). No vamos a permitir que esto suceda de nuevo. Hemos recuperado esta casa, de la figura más catastrófica que nos vino desde el Senado (Gonzales Daher). No aceptamos que, por un buen tiempo, un político ocupe la cabeza del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, apuntó.

La integrante del gremio de abogados criticó, además, a los miembros del JEM que no participan de las reuniones mensuales obligatorias con los diferentes colegiados. Indicó que escracharán a quienes se ausenten y no justifiquen.

“Hemos dejado claro que la reunión mensual debe ser con todos los miembros del JEM y esto es una obligación. Mi gremio dejó clara una postura: quien no venga a la reunión será visitado en su casa. Si no vienen o no justifican inasistencia, iremos a su casa. Es una falta de respeto, es soberbia de las autoridades”, criticó.

El JEM está conformado por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados.

Es un órgano establecido por la Constitución Nacional para juzgar el desempeño de los magistrados del Poder Judicial, los fiscales y los defensores públicos.

Este organismo se encuentra en el ojo de la tormenta tras la filtración de audios que involucran a su ex titular, el senador Óscar Gonzalez Daher, que reveló un esquema de corrupción que manipulaba fallos.