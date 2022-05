Ovelar explicó que dicho informe fue requerido por los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, quienes investigan las denuncias del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Cartes, por supuestamente liderar un esquema de tráfico de cigarrillos y lavado de dinero. Lamentó que hasta el momento no haya accedido al informe que, según el representante, ya lo tienen algunos senadores y fue filtrado a la prensa.

El abogado desmintió que las operaciones descritas en el documento sean compras de cigarrillos y aseguró que la Seprelad confundió la salida de dinero de Tabacalera del Este SA para préstamos y pagos de servicios a otras empresas del Grupo Cartes con operaciones de ventas de cigarrillos.

"Es que (las empresas citadas) no compran. Si yo, Tabesa, produzco cigarrillo y le vendo a Unicanal: Tiene que salir plata de Unicanal hacia Tabesa para que me paguen a mí. Si la plata sale de Tabesa y se va a Unicanal, yo no le estoy vendiendo cigarrillo a Unicanal, Unicanal me está vendiendo un servicio a mí. Si yo saco plata de Tabesa y le envío a Cecon (Cementos Concepción), Cecon no me está comprando cigarrillo", argumentó.

Nota relacionada: La Fiscalía recibió un informe que involucra a Cartes en lavado

"Son prestamos intercompany, es decir, mi compañía que tiene plata le presta a la compañía que está en pleno desarrollo de construcción y puesta de una industria, yo le presto plata de mi compañía a mi otra compañía, cosa que es lícita. No tiene sentido que yo le venda cigarrillos a Cecon y otra vez le pase plata a Cecon", reforzó la idea.

Aseguró que el informe es confuso y que se trata de una manipulación y un ataque contra el líder del movimiento Honor Colorado. Dijo que todas las operaciones son lícitas y que son "al revés" de lo que figura en el informe.

"Ahí está la mentira (en el informe), ahí está la manipulación, ahí lo que demuestra es que a cualquier precio y forma se tiene que escribir algo en contra de Tabesa y el Grupo Cartes", sostuvo.

Continuó: "Este no es un informe técnico, es un informe político, es una fábula montada. Como abogado y técnico me indigna este tipo de informe y la Seprelad que de acá a un tiempo hace este tipo de informes totalmente desprovisto de rigor técnico y jurídico. No podés sostener esto, esto es totalmente para las elecciones".

También puede leer: Tabesa y una superproducción de cigarrillos

El profesional del derecho afirmó que en un plazo de seis meses desmontará los datos que presenta la Seprelad.

"Vender productos legales que no están prohibidos, que sean en cantidades millonarias no te convierte en lavador de dinero, es más, todo está declarado. En todo caso lavás dinero si traés dinero que no tiene origen o tiene origen en una actividad ilícita, acá todo es exportaciones declaradas, ventas declaradas. Eso que compra Unicanal, que compra Mercury y compra Sarah, es totalmente falso, parece que está embriagada la persona que escribe, parece que está borracha porque en realidad se le está pagando a esa persona (Sarah Cartes), no es que está recibiendo dinero Tabesa", descartando que la tabacalera venda sus cigarrillos a su propia accionista.

Aseveró que la hermana del ex presidente es accionista de Tabesa y que es ella la que recibe dividendos y no al revés. En el caso del canal Unicanal señaló que se trata de dinero proveniente de "pautas de espacios para Tabesa".

"Todo lo que estuve leyendo es al revés de lo que ponen ahí. La prensa reproduce sin hacer cuestionamientos de ningún tipo a este informe. Eso sí, yo por mi parte voy a confrontar cuando tenga información porque se copia y pega y se agrega algunas flores", cuestionó.

Reprochó que la Seprelad no tenga la capacidad de realizar un informe técnico y que más bien se trata de algo "antojadizo, mediocre con el solo ánimo de desinformar".

Informe de Seprelad

En una extensa lista de operaciones llamativas que encontró la Seprelad en los movimiento de Tabesa se expone que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del grupo Cartes habría adquirido entre el 2017 y 2021 cigarrillos por USD 4.7 millones.

También se reconoce que la Fundación Ramón T. Cartes adquirió cigarrillos por USD 217.000. Según la Seprelad, Cecon SAE compró cigarrillo por valor de USD 2.3 millones. Asimismo, Unicanal Sociedad Anónima, medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, aparece con USD 266.000 en compras a la tabacalera. También realizaron compras la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, por valor de USD 201.000 y Agrocitrus del Paraguay SA, por USD 166.000.

Otra empresa ligada a los cigarrillos de Tabesa es Mercury Tabacos SA (Metasa), empresa vinculada al diputado Erico Galeano como accionista, junto al condenado por lavado de dinero y operación con divisas en el Brasil, Rubens Catenacci. Esta tabacalera realizó compras por unos USD 11 millones.

Además, aparecen unas 15 personas fallecidas entre el 2002 y el 2011 realizaron operaciones de compra con Tabacalera del Este SA.

El reporte refiere que las firmas locales del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”.