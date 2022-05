La Fiscalía recibió un informe que involucra a Cartes en lavado  

De Tabesa. Cigarrillos de marca Eight son frecuentemente incautados.

Empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA (Tabesa), del ex presidente Horacio Cartes, según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que ya está en poder de la fiscala general Sandra Quiñónez.

El reporte refiere que las firmas locales del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”.

Además de Palermo, Sarah Cartes, la Fundación Ramón T. Cartes, Unicanal, Cementos Concepción (Cecon) y otros protagonizan multimillonarias compras de cigarrillos de Tabesa que, según declara ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), destina casi la totalidad de su producción para satisfacer al mercado local. Otro de los clientes llamativos es Mercury Tabacos, ligado al diputado Erico Galeano con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales.

Según datos consignados por Tabesa, en declaraciones ante la SET, entre los años 2014 al 2021 registran ingresos por aproximadamente G. 13.659.176.893.013, de los cuales la suma de G. 8.605.777.284.911 (72,47%) corresponde a los recibidos de su cliente principal, a Palermo SA del grupo empresarial.

Palermo a su vez comercializa los cigarrillos a varias empresas, y su flujo de ingresos obtenidos por ventas en el mismo periodo alcanza la suma de G. 10.312.888.270.713, similar al de su proveedor.

Una de las empresas vinculadas a Palermo es Distribuidora Liza SA (Dipisa), la cual opera a su vez con Tabesa a la que compró USD 26 millones. La distribuidora es de Alcides Frutos Arana, señalado por el delito de contrabando de cigarrillos en el Brasil en el operativo Nepsys, donde se lo vinculó a Roque Fabiano Silveira.

Silveira, según trascendió en medios brasileños, sería supuesto socio comercial de Horacio Cartes en un esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá. Además la Policía Federal del Brasil, con el operativo Patrón, identificó pruebas del celular de Darío Messer que revelaron la relación de Cartes con Silveira y este con Messer.

Así también las empresas del rubro tabacalero, como Tabacalera Hernandarias SA, Global Filters SA y Brasfumo, guardan relaciones comerciales con Palermo y Tabesa. Varias de ellas consignan sus ventas dentro de importes consolidados que representan montos globales, sin individualizar a los compradores.

CAMBIOS DE OPERACIÓN. En la organización de ventas se pueden establecer dos periodos, el primero de 2014 a 2016 con Palermo SA a la cabeza con más de USD 345.869 millones y USD 80 millones para importes consolidados, como una generalidad.

En este periodo la lista de principales clientes de Tabesa, se encuentra la firma CDF SA con más de USD 43 millones. La misma es de Claudecir Da Silveira Savino y David Cuellar Soler, vinculados a esquemas de narcotráfico, autotráfico, robo de camiones y contrabando de cigarrillos. Además las mismos titulares fueron señalados como accionistas de Agroganadera Rancho Alegre, sindicado como pieza del esquema de lavado de dinero del operativo en curso A Ultranza Py.

Del 2017 al 2021, se encuentran firmas del Grupo Cartes. Palermo sigue liderando las compras por USD 1.138 millones. En segundo lugar se colocan a Clientes de Exportación, denominación generalizada, por USD 40 millones. En tercer lugar, Uru SRL con alarmas por inconsistencias entre compras y ventas.

MERCURY TABACOS. En cuarto lugar está Mercury Tabacos SA (Metasa), empresa ligada al diputado Erico Galeano como accionista, junto al condenado por lavado de dinero y operación con divisas en el Brasil, Rubens Catenacci. Esta tabacalera realizó compras por unos USD 11 millones. Metasa, según señala la Seprelad, “refiere un alto nivel de dependencia de Tabacalera del Este, y generalmente, la marca Classic producida por esta, suele ser incautada con la marca Eight de Tabesa.

EN FAMILIA. En el puesto número seis figura María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del grupo Cartes. Sarah habría adquirido en estos años cigarrillos por USD 4.7 millones. También se reconoce que la Fundación Ramón T. Cartes adquirió cigarrillos por USD 217.000. Y más del Grupo Cartes, entre los clientes fieles están Cementos Concepción Anónima Emisora (Cecon SAE) con USD 2.3 millones. Unicanal Sociedad Anónima con USD 266.000, en compras. También la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, con USD 201.000 y Agrocitrus del Paraguay SA, con USD 166.000.

NO HAY FISCAL. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público no informó sobre la apertura de alguna investigación con relación a los graves hechos revelados en el informe de la Seprelad y que involucran al empresario y ex presidente de la República Horacio Cartes.

Personas seguían comprando tras fallecimiento

Unas 15 personas fallecidas entre el 2002 y el 2011 realizaron operaciones de compra con Tabacalera del Este SA. Si bien este grupo no representa un flujo multimillonario de dinero, podría ser parte de un esquema de facturación a los efectos de justificar supuestas ventas.

Nombres de los que ya partieron aparecen en libro de ventas del 2013 al 2018 en repetidas ocasiones como actores principales en adquisiciones de cigarrillos en pequeñas cantidades que van de G.190.000 a G. 28.000.000. Este grupo en un movimiento hormiga suma un total de 1.076 compras para alcanzar G. 117.948.175.

SISTEMA DE BOLETEO. Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se observan también clientes cuyas declaraciones impositivas registran costos inferiores a las ventas declaradas por Tabesa, lo cual podría indicar, a lo menos, una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes, y cuando más es indicio de declaración falsa, ya sea porque se producen registros de operaciones inexistentes, que finalmente permitirán justificar el movimiento de dinero de origen desconocido, en lo que se denomina como boleteo, o compras solo a los efectos de la documentación.

En la lista de principales clientes se encuentran además que muchos de los distribuidores existen solamente como un brazo logístico de la empresa principal. Adicionalmente, y no menos importante, es de mencionar que todos los clientes referidos registran domicilio fiscal en ciudades fronterizas: Salto del Guairá, Ciudad del Este, Corpus Christi, Pedro Juan Caballero, Encarnación, entre otros. Muchos de ellos sindicados dentro de operativos internacionales de lavado, contrabando, apuntados en los operativos del Brasil Nepsys, Patrón, Lava Jato, además de la investigación en curso que se lleva en el país, A Ultranza PY. Así también la justificación de grandes movimientos dentro del mismo grupo de empresas y tabacaleras.

Brasil, destino de principales transferencias

El informe de inteligencia muestra a Brasil como uno de los destinos de las principales transferencias realizadas por Tabesa. De 2014 a 2021 la tabacalera remitió transferencias a dicho país por un monto de USD 212.442.198. La mayor cantidad de transferencias se realiza al vecino país, supuestamente, en pago por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos, señala el informe. Tabesa no registra exportaciones, de ningún tipo, a Brasil, según datos oficiales de la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas. “No obstante, datos de fuente abierta dan cuenta de que la mercadería producida por la firma es llevada en contrabando al Brasil”, dice el informe.