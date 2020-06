"Hay hipótesis de que Juliette fue entregada a allegado del padrastro", dice abogado

La niña Juliette , de 7 años, está desaparecida desde el miércoles 15 de abril pasado y pese a los intensos trabajos de búsqueda por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía aún no pudo ser localizada. Sin embargo, hay una fuerte hipótesis de que la niña está con vida y que pudo haber sido entregada a algún allegado de su padrastro Reiner Oberüber, según refirió el abogado Óscar Tuma.

Lea más: Caso Juliette: Datos de teléfonos y del dron fueron borrados, dice abogado

"Las investigaciones que se vienen realizando, o de los elementos que salen de esas investigaciones de elementos probatorios, arrojan la posibilidad de que a Juliette la hayan dejado en algún domicilio de algún allegado a la pareja sentimental de la mamá de Juliette", manifestó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

El abogado dijo que esta es la hipótesis que está tomando fuerza dentro de la investigación por la forma en que ocurrió la desaparición de la niña y también conforme a algunos cruces de llamadas y datos que se están manejando, y que arrojan la posibilidad de que Juliette está con vida.

Nota relacionada: Caso Juliette: Fiscalía dice que el objetivo de la investigación es encontrarla viva

"La hipótesis es que si ella fue entregada, fue Reiner, con conocimiento de la mamá, lo que nosotros, por lo menos los querellantes, es lo que estamos manejando", expresó.

Descarta la posibilidad de que Juliette haya sido sacada del país, porque los responsables iban a caer en alguna barrera policial ya que en ese momento había intensos controles debido a la cuarentena sanitaria a causa del nuevo coronavirus (Covid-19).

Dijo que la menor tiene que estar aún en territorio paraguayo y en la casa de algún allegado a Reiner Oberüber.

Juliette desaparecida.jpg La niña Juliette, de 7 años, está desaparecida desde el pasado 15 de abril. Foto: Gentileza.

El abogado Óscar Tuma comentó además que la defensa tanto del padrastro como de la madre de Juliette argumentan que la menor pudo haber sido llevada por algún enemigo de la familia; sin embargo, la defensa no aporta absolutamente nada, por lo tanto él no le da mucha credibilidad a esta versión.

Le puede interesar: Pañuelo con sangre encontrado en el baño no es de Juliette, afirma abogado

Explicó que se llegó a la conclusión de que Juliette fue entregada porque no pudo haber salido sola del establecimiento ubicado en la ciudad de Emboscada, en el Departamento de Cordillera, en donde vivía con su padrastro y su familia.

Añadió que no hubo una cuestión de violencia, sino que la llevaron y la dejaron en algún lugar.

Aseguró que alguien la tuvo que sacar de ahí y que la madre tenía que tener conocimiento, porque no hay manera de ingresar a la propiedad sin que sean vistos.

Comentó que el hecho de que hayan llevado las dos cabras con la niña el día de su desaparición es un elemento de convencimiento para que ella suba al vehículo.

Lea más: Luego de 30 declaraciones de testigos y 13 allanamientos, siguen buscando a Juliette

"Famoso, la criatura tiene un osito y no quiere dejar y le dicen: 'vamos a bañarte, llevale a tu osito'; y mas o menos esa es la circunstancia porque, si no, no tendría sentido", refirió.

Dijo que el motivo de la entrega de la niña aún se está investigando y que primero deben cerrar esta hipótesis que hoy están analizando y toma fuerza para posteriormente determinar la causa del hecho.

Lilian María Zapata.jpg Lilian María Zapata, madre de Juliette, cuando ingresaba en la sede del Ministerio Público. Foto: Fiscalía.

Otro de los motivos que les llevan a esta hipótesis es la conducta pasiva que ambos tuvieron, ya que Reiner Oberüber "no hizo mayor esfuerzo en buscar a Juliette", y de esto hay testimonios, ya que el hombre a la hora que desapareció la niña fue a cortar leña.

Tuma explicó que la forma en que la madre de la niña hizo la denuncia a la Policía Nacional, 24 horas después del hecho, no es una conducta normal.

Nota relacionada: Con manifestación piden más celeridad a la Fiscalía en caso Juliette

"Son conductas que uno asume cuando tiene conocimiento de que ella está en algún lugar", expresó.

El abogado dijo que se trabaja en los cruces de llamadas, en los mensajes que están extrayendo de los diferentes celulares incautados y que se manejan otras informaciones al respecto.

búsqueda de Juliette.jpg Las autoridades policiales en uno de los allanamientos en busca de Juliette. Foto: Gentileza.

Aseguró que la Fiscalía realiza los allanamientos dentro del entorno de Reiner, en el marco de la búsqueda de la pequeña y que no descartan ninguna otra hipótesis en el caso.

La Fiscalía detuvo a la madre, Lilian María Zapata, y al padrastro, Reiner Oberuber, quienes fueron imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono y se encuentran detenidos.

Juliette padece de una discapacidad motriz y tiene dificultades para caminar y hablar, por lo que los investigadores descartan que se haya perdido sola de la vivienda.