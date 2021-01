Abdón Saguier afirma que prisión de Efraín es por denunciar "a la mafia"

El ex senador liberal habló con Última Hora acerca de la orden de prisión que emitió la Justicia contra el líder del principal partido de oposición del país, Efraín Alegre, y aseguró que no tiene dudas de que se trata de una persecución "a un opositor que denuncia directamente la mafia y corrupción que controla a las instituciones".

El titular del PLRA hizo un descargo público en su domicilio tras el fallo judicial, rodeado de sus correligionarios, antes de entregarse para su reclusión. Entre ellos estuvo brindando su apoyo Miguel Abdón Saguier, quien fue el último líder de la oposición que estuvo preso en varias oportunidades durante el stronismo.

Entre otras cosas, consideró totalmente "arbitraria" la actuación de la Justicia y hasta un "grosero atropello" a los principios de la democracia. Dijo que las instituciones están manejadas por la mafia y la corrupción, y le atribuyó también -como Alegre- la responsabilidad al ex presidente de la República Horacio Cartes.

"Yo creo que el hombre que mayor peso político tiene es Cartes. No solamente aquí, internacionalmente. Tiene un proceso en el Brasil por lavado de dinero y permanentemente la prensa apunta a él como promotor principal del contrabando de cigarrillo. Eso, en realidad, es una vergüenza para la República, la imagen que damos. Un ex presidente que este involucrado en estos episodios delictivos es desprestigio para el país y todos lo que estamos luchando no podemos callarnos", sostuvo.

Para el ex legislador del PLRA corresponde que Efraín Alegre se haya puesto a disposición de la orden judicial y dio su testimonio al respecto.

"No tiene sentido someterse ante esta Justicia que de antemano sabemos a donde vamos a ir (...) Yo hice lo mismo, a mí me procesaron por la Ley 209, me llevaron a Tacumbú y estuve ahí por unos largos meses y yo dije que no me iba a defender porque ya sabía de antemano que iba a ser condenado", siguió.

Entre otras cosas, dijo que esa es la "ley de sobrevivencia" de la mafia, cuyo "sistema se sustenta en la complicidad del delito". Dijo que la reclusión de Alegre es una advertencia para aquellos que tengan la osadía de denunciar a los actos mafiosos y de corrupción.

Asimismo, Abdón Saguier apuntó que el objetivo es sacar del juego electoral a líder liberal "porque con su valentía cívica de denunciar la mafia ha cobrado mucha popularidad". Expuso que eso es inquietante para sus detractores políticos. "¡Ojo! Así van a ir a parar los que critican", exclamó.

Incluso profirió que buscan sacar al titular del PLRA de la eventual posibilidad de renegociar los tratados de Itaipú y Yacyretá, con Brasil y Argentina, respectivamente.

Efraín Alegre se entregó a la justicia con apoyo de sus correligionarios y familiares, y ya pasó su primera noche en la Agrupación Especializada tras decretarse su prisión preventiva por la jueza Cinthia Lovera este jueves. Su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, consideró que "hubo algo extrajurídico" en toda la situación.

La mesa de presidentes de partidos de la oposición manifestó su absoluto rechazo a la decisión de la magistrada, señalando que una vez más el Poder Judicial y el Ministerio Público obraron en forma antijurídica demostrando su vergonzoso sometimiento al crimen organizado.