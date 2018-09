Zacarías Irún trata de drogadicto a Paraguayo Cubas

El senador por el movimiento Cruzada Nacional se ofuscó por esto, salió de su banca y fue a gritar a su colega. Luego también se enfrentó, con un cruce de palabras, al colorado Enrique Bacchetta.

Tras la accidentada sesión, Javier Zacarías Irún habló con los medios y afirmó que Paraguayo Cubas estaba drogado.

“Uno puede disentir, pero no es la forma, él (Payo Cubas) nos tiene acostumbrado a eso. Si está excedido en la droga, es así. Creo que se debe hacer un test psicotécnico, ya que está excedido en la droga. Este no es lugar para pelear. A mí ya me tiene acostumbrado él. Habla de la Constitución y la Ley, pero él no respeta las normas”, dijo el político colorado.

Javier Zacarías Irún calificó el actuar de Paraguayo Cubas como una cuestión política. La disputa entre ambos se remonta a varios años. Tanto Cubas como su esposa, Yolanda Paredes, realizan contantes denuncias contra el clan Zacarías en Alto Paraná.

“Nosotros estamos acostumbrados. Ustedes creen que (Cubas) va a ir a defecar en el despacho de un juez si no está drogado. Hay que tenerle lastima a gente como esta. Todos podemos ser investigados. Esa gente nos ha denunciado 50.000 veces y se han hecho las investigaciones, y siempre se desestimó”, aseguró Zacarías Irún, senador cartista.

Payo Cubas tiene varios antecedentes de conductas inapropiadas que, incluso, le valieron el arresto. En setiembre del 2016, el actual legislador reaccionó de forma violenta contra el juez Amílcar Marecos, a quien agredió con su cinto, para luego defecar en la sala de audiencia.

Esta no es la primera vez que Zacarías Irún y Paraguayo Cubas sacan a la luz su rivalidad. En julio pasado, un debate sobre la pena para Benito Sanabria, el policía que disparó al diputado Édgar Acosta en el 31M, derivó en un fuerte cruce de acusaciones.